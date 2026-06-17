Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

La selección sub-13 de la Rosarina se alzó por segundo año consecutivo con el título. En el 2025 se coronó campeón en la localidad de Bigand

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Cuerpo técnico: Luciano Taldo (técnico), Mauro Palacios y Pablo Ricchi (ayudantes de campo), Julián Tiraboschi (preparador físico), Fernando Oggero (entrenador de arquero). Silvina Giammaría como directiva responsable. Y Pablo Olita en l coordinación de la delegación.

Otra vez campeón: La delegación de la Asociación Rosarina de Fútbol celebró la obtención del la Copa de Oro en Alcorta. En el 2025 se alzó con el título en Bigand

La selección Rosarina sub-13 de fútbol masculino alzó el título de campeón santafesino en Alcorta, derrotó por 4 a 0 a la Liga Casildense en la final del certamen, con goles de Thiago Buttice (2), Bruno Cejas y Bastian Coronel. Es la segunda consagración consecutiva para la categoría sub-13 de la Asociación Rosarina de Fútbol a nivel provincial.

En el 2025, el elenco rosarino se coronó campeón en localidad de Bigand. El podio quedó de esta forma: Rosario campeón, Casilda en el segundo lugar y en el tercer puesto fue para la Liga Regional del Sur.

El delantero Agustín Mayo de Rosario Central fue uno de los goleadores del torneo con (5 conquistas) y los arqueros Franco Ocampo y Juan Pablo Sivina tuvieron la valla menos vencida.

Cuuerpo técnico sub13 Cuerpo técnico: Luciano Taldo (técnico), Mauro Palacios y Pablo Ricchi (ayudantes de campo), Julián Tiraboschi (preparador físico), Fernando Oggero (entrenador de arquero). Silvina Giammaría como directiva responsable. Y Pablo Olita en l coordinación de la delegación.

El plantel sub-13 campeón

Fabricio Andreoni, Benito Celano y Mateo Silva (Adiur), Bruno Cejas, Máximo Sottocorno y Juan Pablo Sivina (Leones), Ian Leguizamón, Jano Lara Santille y Tiziano Vega (Alianza Sport), Thiago Buttice (San Telmo), Franco Ocampo (Club del Gran Rosario ), Benjamín Gallardo (Tiro Federal), Franco Pérez (Unión de Alvarez), Benicio Centinaro (Newell’s), Bastian Coronel y Agustín Mayo ( Rosario Central ), Valentino Avampato y Santino Vitta (Pablo VI).

Cuerpo técnico: Luciano Taldo (técnico), Mauro Palacios y Pablo Ricchi (ayudantes de campo), Julián Tiraboschi (preparador físico), Fernando Oggero (entrenador de arquero).

Silvina Giammaría dijo presente

Silvina Giammaría (hija de Mario Giammaría, presidente de la ARF) estuvo como directiva responsable. La coordinación de la delegación fue de Pablo Olita (presidente de Banco) y actual dirigente de Rosarina.