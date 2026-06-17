El mundo a los pies de Lionel Messi, el rey del fútbol, una leyenda sin límites con goles y récords

Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut mundialista con una tripleta del crack rosarino. No quedan adjetivos para el diez

Era el día de Lionel Messi . El del jugador récord. El del sexto Mundial. Y justamente el fenómeno rosarino tuvo su gran noche en Kansas City. Clavó una tripleta sensacional ante Argelia , en el estreno mundialista de la Scaloneta que defiende el título. Gracias a la vida. Gracias Leo. Argentina mostró chapa de candidato a extender su monarquía.

Pasó el estreno mundialista, fue victoria clara y contundente ante una Argelia que insinuó más de lo que concretó y con un Messi celestial, que debutó en su sexto Mundial con una tripleta maravillosa y que invita a soñar en grande. Cerca de cumplir 39 años sigue siendo el Rey.

Además, alcanzó con 16 gritos al alemán Miroslav Klose en la cima de los goleadores en Mundiales. Ya no hay adjetivos para catalogar a Leo, el diccionario no tiene más palabras para tanta magia y superación.

Tal como Diego en estas mismas latitudes en el Mundial de 1994. Esta vez a la lámpara la frotó Messi en la etapa inicial. Tras un pase magistral de Rodrigo De Paul que atravesó una muralla de piernas argelinas, Leo giró de frente al arco y ya sabía lo que iba a hacer. Se hizo el espacio y sacó un latigazo letal que no pudo despejar el arquero Zidane, hijo del crack francés, a pesar del manotazo desesperado que rozó la pelota. La emoción de Leo tras el gol le dio más épica al momento.

De inmediato empozó a sonar bien fuerte el hit “Muchachos”, y que de “de la mano de Leo Messi …”. Esa sola jugada pagó la entrada y el viaje al primer partido del Mundial para los fanáticos que llegaron desde Argentina.

Antes, el cotejo había comenzado de palo y palo. Primero falló un cabezazo Lautaro Martínez y le anularon un gol al propio Messi, por una milimétrica posición adelantada. Y otra vez se ahogó un grito, pero del rival. Chaibi le ganó la espalda a Gonzalo Montiel y venció a Dibu Martínez, pero la revisión del VAR dejó todo cero a cero por la uña adelantada del argelino.

El grito sagrado de Lionel Messi

Ahí sí vino el grito sagrado de Leo para poner el 1 a 0, con que terminó un primer tiempo que luego se planchó, donde la selección se ocupó de lateralizar y cuidar la pelota. ¿Y Argelia? En el final de la etapa se adelantó y encontró algunas grietas en la defensa que alertaron a Dibu. Con la ventaja mínima el campeón se fue al entretiempo.

En la reanudación del juego salió Montiel e ingresó Molina, tras un flojo primer tiempo del lateral de River. La primera clara fue otra vez de Messi, con un tiro a colocar que se fue arriba del travesaño.

Lautaro exigió a Zidane y el arquero le ahogó el grito. Adentro Julián y Nico González para tener más velocidad en los últimos metros. Por momentos el equipo albiceleste pareció jugar con el freno de mano, tal vez en el intento de quitarle ritmo a un rival que tiene en el vértigo su mayor virtud.

De nuevo, su Majestad el Rey

Y a los 60 minutos, otra vez apareció su majestad. Remató fuerte Mac Allister, flojo rebote del arquero, Messi se encontró con un regalito y la mandó a guardar de derecha. Luego casi clava el tercero y hasta lo aplaudió desde el palco el presidente de Fifa, Gianni Infantino.

Pero había tiempo para más. Otro golazo de Messi y más leyenda. También desde afuera ubicó la pelota a la ratonera tras la asistencia de Nico González y puso el 3 a 0 de su autoría. Y no superó a Klose como único artillero en Mundiales porque Scaloni lo sacó.

Lo que quedó de partido fue aplaudir a Leo en cada pelota que tocó, en cada acción que protagonizó, en un estadio que se fue con la panza llena con las tres perlas del diez albiceleste. Salió ovacionado a diez minutos del final por Nico Paz.

Argentina arrancó muy bien, le falta corregir defectos en el retroceso, pero tiene afilado al mejor de todos, al que quiere cerrar su etapa mundialista con la corona de campeón sobre su cabeza.