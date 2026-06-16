El Monumento a la Bandera, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

“Usamos una tecnología super innovadora. En Argentina es única , en Europa ya se usa hace bastante tiempo: la nanotecnología. Es un hidrofugante que no altera la piedra, así estamos seguros que los lugares donde se logró colocar se van a preservar muy bien”. La explicación corrió por cuenta de María Eugenia Prece, una de las restauradoras del Monumento Nacional a la Bandera , antes de su reinauguración, que se llevará a cabo hoy.

A fines de marzo, el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión para finalizar las obras en el Monumento Nacional a la Bandera, trabajos que habían comenzado hacía más de una década. El primer paso fue saldar la deuda que el Estado nacional mantenía con la empresa Dyscon, lo que permitió acelerar la etapa final de la restauración.

“La inauguración será el 17 de junio y habrá distintas actividades hasta el 20”, señaló a La Capital la especialista sobre la esperada reapertura del emblemático monumento, luego de más de diez años de obras y remodelaciones.

Todo está listo para que los rosarinos y los turistas que visiten la ciudad vuelvan a disfrutar del renovado Monumento a la Bandera. A partir del 20 de junio, una vez concluidos los actos oficiales por el Día de la Bandera, el público podrá recorrer nuevamente todos sus espacios y atractivos.

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 llegará finalmente a su conclusión luego de 11 años. La obra atravesó múltiples demoras y paralizaciones debido a la falta de pagos por parte del gobierno nacional, situación que obligó a suspender los trabajos en distintas etapas desde su inicio.

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Cómo se restauro el Monumento a La Bandera

“Por fin, después de más de diez años, se está poniendo a punto la fuente de la Proa, que simboliza el mar y las olas que golpean contra la torre”, celebró Prece.

La especialista explicó que el equipo de restauración trabajó sobre las esculturas de piedra realizadas por los artistas José Fioravanti y Alfredo Bigatti, quienes acompañaron al arquitecto Ángel Guido en la construcción del relato histórico que representa el Monumento. “Fue muy interesante porque son grandes escultores, es una gran responsabilidad para nosotros”, detalló la restauradora.

Según explicó, uno de los principales desafíos fue combatir la pátina biológica que afecta al mármol travertino, una piedra especialmente vulnerable al biodeterioro, debido a sus características naturales. Tiene muchas burbujas porque se forma en los lechos de los ríos donde hay aguas termales y eso es casa para bichos y para biodeterioro”, comentó. Y agregó: “Remover la pátena biológica fue un proceso fisicoquímico, de muchos análisis para poder hacer la mínima intervención garantizando que no se modifique en nada”.

En ese sentido, para preservar el material, se aplicó una tecnología innovadora basada en nanotecnología. “En Argentina es única, en Europa ya se usa hace bastante tiempo. Es un hidrofugante que no altera la piedra. No te das cuenta que está puesto pero cuando llueve no se moja y eso es algo clave para impedir que vuelva a formarse la pátina. Así estamos seguros de que los lugares donde se logró colocar se va a preservar muy bien”, señaló.

Por último, recordó las dificultades que atravesó la obra debido a las interrupciones y demoras en el financiamiento, y valoró el compromiso de la empresa encargada de la restauración. “Fue casi un año que se paró la obra y que dejó todo en stand by. La empresa que ganó la licitación y que llevó a cabo toda la obra fue impecable, desde el punto de vista de responsabilidad económica y técnica, porque todo lo que los restauradores le aconsejamos como lo mejor es lo que eligió”, señaló.

También dejó un mensaje para los rosarinos: “Tenemos que tomar conciencia de que estamos frente a una obra de arte que nos pertenece a todos. La mejor manera de celebrarla es cuidarla para que siga reuniéndonos”.

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Una década de obras en el Monumento

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una cronología de anuncios que quedaron en los diarios, las promesas de un Monumento "a nuevo" cumplen una década.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 por ciento de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiara la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

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