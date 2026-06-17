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Lo atacaron a tiros, le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Mauricio Acosta comenzó a ser juzgado por el crimen de Lucas Piaggio, a quien mataron a tiros en 2023 cuando iba en bicicleta por barrio Belgrano

17 de junio 2026 · 17:15hs
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La esquina de Montevideo y Garzón tras el crimen de Lucas Piaggio

La esquina de Montevideo y Garzón tras el crimen de Lucas Piaggio, atacado a tiros cuando iba en bicicleta.
Las imágenes que difundió la fiscalía de dos sospechosos captados por una cámara en la zona del crimen. 

Captura de video

Las imágenes que difundió la fiscalía de dos sospechosos captados por una cámara en la zona del crimen. 

El crimen de Lucas Matías Piaggio, un hombre de 38 años al que asesinaron a tiros en febrero de 2023 en barrio Belgrano, comenzó a desentrañarse en un juicio oral. El acusado es un hombre de 33 años sindicado como uno de los tres atacantes que aquella tarde descendieron de una Ford EcoSport, hicieron caer a la víctima de su bicicleta, le robaron la riñonera y forcejearon con él hasta que otro integrante del grupo lo mató a balazos. El fiscal Alejandro Ferlazzo pidió que se imponga una condena a prisión perpetua al detenido como responsable de un crimen con agravantes.

Mauricio Ezequiel Acosta fue detenido luego de que se difundiera, a seis meses del crimen, un video de una cámara que captó a dos sospechosos caminando por la zona. Lo apresaron el 27 de septiembre de ese año en su casa de Alsina al 3000, en barrio San Francisquito.

En octubre, fue imputado por el homicidio bajo acusación de haber intervenido en un asesinato que buscaba asegurarse impunidad en un robo. La hipótesis en aquel momento fue que la víctima tenía un conflicto previo, ya que frente a una casa de la zona donde apareció un cartel tirado que intimaba a que “devuelvan los dólares” bajo amenazas de muerte.

>> Leer más: Imputaron a un hombre por el brutal crimen de Lucas Piaggio

En el debate oral que comenzó este miércoles ante los jueces Lorena Aronne, Hebe Marcogliese y Eleonora Verón, el fiscal sostuvo ese encuadre al acusarlo como coautor de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, figuras que prevén prisión perpetua. Para la acusación, el grupo mató a Piaggio para robarle la riñonera al no poder concretar el plan inicial de privarlo de la libertad y además para obtener impunidad en el ataque. Más tarde, la camioneta en la que se movían apareció incendiada.

Emboscada en barrio Belgrano

Lucas Matías Piaggio tenía 38 años, era padre de dos hijos pequeños, integraba una de las colectividades italianas de Rosario y era un activo participante de la Feria de las Colectividades. El 24 de febrero de 2023 circulaba en bicicleta por Garzón y Montevideo cuando lo abordaron tres personas.

La investigación reconstruyó que los atacantes habían llegado hasta el lugar en un vehículo Ford EcoSport que estacionaron en Garzón y Chubut. Luego, se dirigieron caminando hasta la esquina donde interceptaron a la víctima.

>> Leer más: Feroz asesinato de un joven en zona oeste: lo balearon y lo remataron en el piso

El ciclista advirtió las intenciones del grupo e intentó escapar por Garzón hacia el sur en contramano. Al llegar a la ochava, uno de los atacantes comenzó a dispararle y lo hizo caer de la bicicleta. Luego lo abordaron entre los tres, le sacaron la riñonera y otras pertenencias e intentaron arrastrarlo hasta la camioneta, pero no pudieron hacerlo debido a la resistencia de Piaggio. Por ese motivo, realizaron lo remataron en el suelo.

Tiros de remate

"Volvieron para ver si estaba muerto y se dieron cuenta de que vivía. Ahí le tiraron con todo. Antes lo había corrido y él gritaba « me tiran, me tiran». Al ratito llegaron los familiares", contó un joven de la zona. "Yo escuché unos ruidos y atiné a ir al lugar porque pensé que estaban robando. Cuando escucho dos disparos, me freno y veo que el hombre está en el piso. Le tiraron cuatro o cinco tiros más en el piso. Eran tres los que tiraron. Después se fueron en una EcoSport", contó otro muchacho.

>> Leer más: Video: piden colaboración para encontrar a dos sospechosos de un asesinato

Los agresores se subieron a la camioneta que los esperaba por Montevideo y escaparon. Una hora después, el vehículo apareció quemado en la zona Iriondo al 3100, en barrio San Francisquito, a unas cuadras del domicilio del acusado. El caso permaneció varios meses sin detenidos hasta que la Fiscalía difundió imágenes captadas por una cámara de la zona en la que se ve caminar, de frente, a dos jóvenes de pelo corto, sin armas a la vista, vestidos con remeras marca Nike.

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