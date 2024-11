Caso Aleart: la Corte revocó la prescripción del abuso sufrido por el periodista y ordenó un nuevo veredicto

La denuncia pública de Aleart

El 18 de abril de este año, la pantalla de Canal 3 mostró al periodista Juan Pedro Aleart, una de las figuras públicas más queridas de la ciudad, quien desde hace años participa de diferentes programas en la pantalla chica y se ha logrado ganar el corazón de la audiencia. Y comenzó lo que nadie esperaba.

Durante 25 minutos, Aleart habló a cámara. Contó, en detalle, una dura y conmovedora historia personal sobre abusos sexuales intrafamiliares de los que fueron víctima tanto él como su hermana y su hermano. En ese marco, el periodista denunció públicamente a su padre, quien se suicidó, y a un tío, que quedó libre porque prescribió la causa. Pidió urgentes cambios en la legislación.

"La Justicia me dio la espalda", sostuvo. "Pero la verdad siempre vence", resaltó.

2024-04-18 aleart.jpg El conductor de De 12 a 14 dio un fuerte testimonio de abuso sexual intrafamiliar.

Al comenzar a contar su historia, Juan Pedro relató mirando a la cámara: "Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante siendo él HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo". Destacó: "Pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente. Luché con y por ella todos estos años".

"Le insistí hasta el hartazgo discutido de hecho para que haga la denuncia y me hice el cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretas la denuncia y eso fue lo que sucedió", contó. "Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí a mi hermano que mi hermana era una exagerada que estaba loca hermana. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice", sostuvo.

"La denuncia fue hecha, una denuncia penal por abuso sexual agravado. La justicia se tomó su tiempo", comentó. "Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida", contó. "Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó", dijo a su hermana.

La denuncia a su tío

Luego, el periodista rosarino comenzó a contar otra historia. La de los abusos sufridos por él y su hermano de parte de otro integrante de la familia, un tío.

El periodista recurrió a la Justica y presentó "un montón de pruebas" contra su tío por abuso sexual, entre otras cosas informes psicológicos y la declaración de su hermano menor. "Dejaron libre a esa persona que se llama Helvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí", sostuvo Aleart ante las cámaras de Canal 3. El periodista mencionó que su tío es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y de otras instituciones de la ciudad.

"Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones como padre mío, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante", reveló. "Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Mis padres me hicieron nada y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también", añadió.

Helvio-Vila.jpg Helvio Vila, el bioquímico y docente de la UNR, entre otros cargos; es tío de Juan Pedro Aleart, quien lo denunció por abuso sexual.

"Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública", confió. Contó, además, que la situación le generó una profunda etapa de depresión, durante muchos muchos meses. "Ha sido muy difícil hacer el noticiero con todo esto adentro mío", sostuvo. "Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía "De 12 a 14" durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie".

Aleart aseguró que hizo la denuncia contra su tío y presentó "un montón de pruebas". Amplió: "Presenté tres informes tres informes psicológicos de dos profesionales distintas ,presenté el test de rosas pueden investigar de qué se trata el test de roschart, todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declara en su declaración abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton lo denunció penalmente también por abuso sexual. Sus compañeras también fueron a declarar. Hay otra estudiante alumna que también fue abusada sexualmente son cuatro ya", precisó.

"Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente, están en los escritos, está grabado en las audiencias: me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y por lo tanto esta persona está libre".

Tras abundar en detalles sobre la denuncia y lo que implica la prescripción, el periodista confió: "Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz. Me he encontrado que la Justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos".

¿Cuál era el estado de la causa antes del fallo de la Corte?

Fernando Soto, abogado del periodista de El Tres Juan Pedro Aleart, quien denunció haber sufrido reiterados abusos cuando él y sus hermanos eran niños, brindó en su momento precisiones sobre el estado de la causa judicial en la que un tío del conductor de "De 12 a 14" aparece como responsable de esos delitos. El penalista, que además es asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, sostenía en esas ocasiones que el trámite judicial había prescripto, pero "los hechos están recontra acreditados”.

Asimismo, confirmó por esos meses que “la causa (en contra del tío de Aleart) está declarada prescripta. Eso quiere decir que por el transcurso del tiempo se cerró, pero esa resolución está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe". Y explicó: "El máximo tribunal tiene que expedirse y después resolver sobre el punto concreto: hay una ley de 2015 que establece que los delitos contra menores no prescriben hasta que el menor renuncia un día después o 50 años después”.

Fernando Soto.jpg Fernando Soto, abogado del periodista Juan Pedro Aleart, quien este jueves contó que fue víctima de abuso infantil.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el abogado querellante señalo que ante eso “los jueces interpretan que esa ley no puede ser aplicada retroactivamente". Y añadió: "El tema es que hay convenios internacionales como la Convención por los Derechos del Niño que establece derechos por encima de los derechos en tensión de los imputados. Son derechos que se establecen criterios por encima de la Constitución porque son convenios internacionales. Eso es lo que estamos pidiendo”.

Soto sostuvo que “son muy pocos los fiscales que tienen la valentía para decir que las víctimas tienen los mismos derechos que el imputado y que este delito no prescribió. El chico que es víctima de un abuso no solo es víctima desde concepto jurídico. Lo es en muchos aspectos, la culpa, la vergüenza, todo eso es terrible. Y es lo que ha vivido Juan Pedro, un infierno toda la vida y necesitaba contarlo porque no aguantaba más”.

La reacción de sus hermanos

En un comunicado difundido tras la denuncia de Juan Pedro, realizada el 18 de abril de este año, sus hermanos afirmaron: "No hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente. Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años".

"Pese a esto, en el día de la fecha hemos sido brutalmente revictimizados y expuestos a la opinión pública, por lo cual instamos a los medios de comunicación a abstenerse de reproducir información donde se nos mencione y se hable sobre las violencias sufridas sobre nuestra salud integral, en cumplimiento de toda la normativa vigente", añade el texto.

También remarcaron la "violencia psicológica" que sufrieron con la difusión "de información sensible y del ámbito privado", y llamaron "a la sociedad a comprometerse con las víctimas de abuso sexual, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes".

"A la opinión pública le pedimos que se pregunten qué niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país", indicaron.

También agradecieron a quienes se acercaron para brinderles "su apoyo y su cariño", y concluyeron señalando: "Seguimos y seguiremos adelante construyendo justicia desde el amor, la empatía y el respeto por los tiempos de todas las víctimas de abuso sexual".

Víctimas de violencia familiar o sexual

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.