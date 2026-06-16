La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Adimra informó que la utilización de la capacidad instalada en la actividad metalúrgica descendió al 39,8%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica.

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de debilidad en mayo y profundizó un escenario recesivo que ya se extiende a lo largo de todo el año. La actividad registró una caída interanual del 5,1 % y retrocedió 1,4 % respecto de abril, acumulando una contracción del 6 % en los primeros cinco meses de 2026, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Los datos reflejan un sector que continúa sin encontrar impulso para revertir la tendencia negativa. La nueva baja mensual confirmó la fragilidad del nivel de actividad y se produjo en un contexto de utilización de la capacidad instalada extremadamente reducida. Durante mayo, las plantas metalúrgicas trabajaron apenas al 39,8 % de su potencial productivo, uno de los registros más bajos de los últimos años.

El deterioro alcanzó a casi todo el entramado industrial. Siete de los ocho sectores relevados por la entidad exhibieron caídas interanuales y sólo el rubro de carrocerías, remolques y semirremolques logró escapar a la tendencia general, con un leve crecimiento del 1,9 %.

Entre las actividades más afectadas sobresalió la fundición, que registró una caída del 8,9 % interanual y acumuló un desplome cercano al 14 % en los últimos seis meses. También mostraron fuertes retrocesos la maquinaria agrícola, con una baja del 8,6 %, los bienes de capital, que descendieron 6,8 %, y el equipamiento médico, que cayó 6,3 %.

Otros segmentos tampoco lograron sostener el nivel de producción. Los fabricantes de productos metálicos redujeron su actividad un 4,4 %, mientras que las autopartes registraron una caída del 2,9 % y los equipos y aparatos eléctricos retrocedieron 2,6 %.

La contracción también se observó al analizar las distintas cadenas de valor que demandan producción metalúrgica. El sector vinculado al agro fue el más golpeado, con una caída del 9,5 %, seguido por minería (-5,6 %) y consumo final (-5,5 %). En cambio, construcción y energía eléctrica mostraron bajas más moderadas, aunque igualmente permanecieron en terreno negativo.

El movimiento por provincia

El impacto se extendió además a las principales provincias industriales del país. Buenos Aires encabezó las caídas con un retroceso del 5,9 %, mientras que Santa Fe registró una baja del 5,1 %, impulsada principalmente por el desempeño negativo de la maquinaria agrícola, un sector que en meses anteriores había funcionado como uno de los principales sostenes de la actividad regional.

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Córdoba también cerró mayo con números negativos (-4,1 %), afectada por las menores ventas de autopartes y maquinaria agrícola. Entre Ríos retrocedió 3,8 % y Mendoza mostró la caída más moderada, con un 2,4 %.

La debilidad de la producción también tuvo su correlato en el mercado laboral. El empleo metalúrgico registró una disminución interanual del 2,2 % y volvió a mostrar una leve retracción respecto del mes anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redadimra/status/2066847519963812300&partner=&hide_thread=false Ya está disponible el Boletín de Actividad Metalúrgica del mes de Mayo 2026.



La actividad metalúrgica registró, durante el mes de mayo, una caída en términos interanuales de -5,1%.



Con respecto a abril del 2026, la actividad tuvo una baja del -1.4%.



Informe completo … pic.twitter.com/0gwtEXf2Mi — ADIMRA (@redadimra) June 16, 2026

Las expectativas

En paralelo, las empresas mantienen una mirada prudente sobre los próximos meses. Más de la mitad de las firmas consultadas por Adimra no espera cambios en su nivel de producción durante el próximo trimestre y sólo una minoría anticipa mejoras significativas. La cautela predomina en un escenario donde la actividad continúa estancada, la capacidad ociosa se mantiene elevada y todavía no aparecen señales firmes de recuperación.

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A este cuadro se suma la preocupación por la evolución de las importaciones. Aunque en abril mostraron una caída interanual, volvieron a crecer respecto de marzo, una dinámica que genera inquietud en el sector por la competencia externa en momentos en que la industria local opera muy por debajo de su capacidad, reflejó el informe de Adimra.