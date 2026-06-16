Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos El aumento acumulado en el año es de un 14,7 % sobre los salarios de diciembre 2025 16 de junio 2026 · 18:24hs

La Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector acordaron una actualización salarial del 2,1 % para mayo, con lo que llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92.

El valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.

"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7 % sobre los salarios de diciembre 2025", informó el gremio liderado por Sergio Palazzo.

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", agregó en un comunicado.

Indicaron además que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra en nuestro país cada 6 de noviembre, quedó establecido transitoriamente en $2.111.667,14.