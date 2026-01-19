La Capital | Policiales | cerrajero

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Tamara G., imputada por el robo a la mujer de 86 años, solicitó los servicios del cerrajero como una clienta más. No encontraron pruebas que los vinculen. El juez dispuso su liberación.

19 de enero 2026 · 17:25hs
En Balcarce y Montevideo

Foto: Gobierno de Santa Fe

En Balcarce y Montevideo, personal de la Policía de Investigaciones había detenido al cerrajero por el robo de miles de dólares en barrio Martin. Finalmente fue puesto en libertad

El cerrajero que había sido detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín quedó en libertad por disposición de la Justicia. La Fiscalía no encontró evidencia que lo involucren en el hecho y el juez Pablo Pinto dictó 60 días de pautas de conducta hasta que avance la investigación. “Me hago cargo y te afirmo que mi defendido no quedará involucrado en la causa”, dijo a La Capital, el abogado Leonel Iesari, que representó al trabajador de una importante cerrajería de Rosario.

D. Fernández, el cerrajero detenido el pasado jueves, había quedado en el centro de la investigación por su accionar en el hecho ocurrido en la avenida Diario La Capital 84, en el barrio Martín. El pasado martes, Diana, una mujer de 86 años, alertó que su cuidadora, identificada como Tamara G., le robó más de 20 mil dólares, joyas y alhajas de su caja fuerte. Para ese trabajo requirió los servicios de Fernández, que acudió como un trabajo más por el cual cobró 60 mil pesos.

El cerrajero ingresó al edificio el martes a las 12.30. Sólo tenía el nombre de Tamara, quien había solicitado un trabajo en el séptimo piso del edificio frente al río Paraná. Subió, abrió la caja fuerte, se retiró de la habitación, contó el dinero que recibió por su trabajo y a las 12.55 se retiró del lugar. Así siguió con su jornada visitando otros clientes como un día normal. No regresó al lugar y para él había atendido a “Tami”, como se presentó la principal sospechosa del robo.

>> Leer más: Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Tres días días más tarde fue detenido en su local de trabajo y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de la zona sur de Rosario. Allí permaneció incomunicado hasta este lunes, que quedó en libertad al no encontrar pruebas en su contra.

Detención y liberación

El primero en tomar el caso fue el fiscal Rodrigo Urruticoechea, pero luego ingresó en licencia y le derivó el tema a Nicolás Rolón. La defensa de Fernández, integrada por Iesari y Juan Manuel Cayón, solicitó la apertura de los teléfonos, que se llevó a cabo mediante el Espejo Chubut, un software forense desarrollado en la provincia argentina de Chubut que permite extraer evidencia digital (como chats, fotos y videos) de teléfonos celulares en tiempo real para causas judiciales.

Allí se encontraron con la nula vinculación, más allá de una conversación cliente-cerrajero. “Declaró la principal acusada y nunca señaló a nuestro defendido”, aseguró Iesari y planteó que el accionar de la fiscalía fue “irresponsable” porque “primero lo tuvieron que llamar como testigo”.

Ante la falta de pruebas, el cerrajero Fernández quedó en libertad con 60 días de pautas de conducta, que consisten en fijar domicilio, firmar cada 15 días en fiscalía y presentar un garante, que en este caso fue el dueño de la cerrajería para donde trabaja.

Además, Iesari solicitó disculpas públicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y adelantó que su defendido pedirá derecho replica.

Qué se sabe del robo

Tamara G., de 29 años, la cuidadora de Diana, una mujer de 86 años que vive en el séptimo piso de un edificio de barrio Martín, fue detenida el martes por la tarde, tras conocerse el robo. El botín está calculado en más de 20 mil dólares en billetes, además de varios relojes rolex, gargantillas, diamantes, pulseras, anillos y cadenas de oro.

La caja fuerte violentada se encontraba en el interior de un placard del dormitorio de Diana. Hasta allí llevó Tamara al cerrajero para solicitarle el trabajo. Las cámaras de seguridad del departamento y del edificio la posicionaron a la mujer de 29 años como la coautora del hurto.

La imputación como coautora se debe a que Tamara entregó una bolsa de madera con el botín a un tercer hombre, que esperó cerca de las 14.21 a la cuidadora en la puerta del edificio y se retiró con las pertenencias de Diana. La mujer regresó a su puesto de trabajo a las 14.28 y minutos después de las 15, la familia de la jubilada se enteró del robo.

Paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

“Era una persona cariñosa y afectuosa”, así definió Constanza a Tamara G., la cuidadora de su madre, la cual fue víctima del robo de alrededor de 20 mil dólares y varias joyas en barrio Martin. Lo que no sabía la hija de la víctima es que la trabajadora iba a ser la principal sospechosa de quedarse con el jugoso botín que guardaba la jubilada de 86 años. Tras el hecho, Constanza contó con lujo de detalles cómo fue el accionar de la sospechosa.

Tamara G. trabajaba en el séptimo piso del edificio de Libertad 85, casi esquina con Mendoza. Su carisma y personalidad hizo que se gane la confianza de la familia de la mujer de 87 años en pocos meses. Es que Tamara G. comenzó a cuidar de su víctima desde septiembre.

Constanza llegó al lugar pasadas las 15 y vio como la caja fuerte estaba abierta y vacía. Rápidamente, llamó al 911 y radico la denuncia, que permitió la detención de Tamara G., la joven de 29 años, que no pudo hacer nada contra las pruebas que presentaron en la denuncia: las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Constanza dio detalles de las imágenes que pudo conseguir a través de las cámaras de seguridad, que sirvieron como prueba para la detención de Tamara G. En primer lugar, señaló que ingresó un "extrano con un maletín y una caja de herramientas", finalmente se conoció que era Fernández. "Fue hasta el dormitorio con la cuidadora, abrió la caja fuerte y se retiró de departamento”, relató la hija de la jubilada asaltada.

A partir de ahí Tamara G. y sus cómplices llevan adelante un robo bajo la modalidad de “cuento del tío”. Antes de las 14, la cuidadora toma el teléfono fijo y se lo pasa a la mujer de 87 años diciéndole que era su hija, Constanza. “Nunca me comunico por ahí”, dejó en claro Constanza y continuó: “Le dicen que soy yo y aunque mi mamá desconfía accede a entregar todo”. Una tercera persona se sumó al relato de la familia.

>> Leer más: Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Las cámaras del lugar también tomaron como Tamara G. contó el dinero y bajó con un bolso lleno de billetes y joyas cerca de las 14. La secuencia continúa 15 minutos más tarde con la cuidadora regresando al hogar sin el bolso. El botín quedó en manos de un cómplice y una hora más tarde se radicó la denuncia, que derivó en la detención.

Noticias relacionadas
El Hospital de Emergencias donde recibieron a los heridos de arma de fuego de este fin de semana

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

La balacera en Empalme Graneros sucedió el domingo a la madrugada. La policía levantó en el lugar 10 vainas servidas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Analía Colomer tenía 52 años y fue asesinada con una cuchilla en su casa de Reconquista. Sus hijas revelaron que era víctima de violencia de género.

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

El hombre fue atacado en Cerrito y Esmeralda en la madrugada del domingo.

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Ver comentarios

Las más leídas

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Lo último

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Tamara G., imputada por el robo a la mujer de 86 años, solicitó los servicios del cerrajero como una clienta más. No encontraron pruebas que los vinculen. El juez dispuso su liberación.

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón
Economía

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Ovación
La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas
Ovación

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Policiales
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica