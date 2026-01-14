La Capital | Policiales | robo

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

El encargado que estaba de turno cuando sucedió el robo contó que dejó ingresar al cerrajero, que terminó robando dólares y joyas

14 de enero 2026 · 13:46hs
El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

“Esto fue algo inesperado. Estaba cumpliendo con mi trabajo y se dio esta situación que me dejó en un lugar incómodo. Yo cumplí con lo que está estipulado en el convenio laboral, pero esta situación que se vivió fue lamentable”, sostuvo Franco, el encargado del edificio de barrio Martin donde este martes le robaron, mediante la artimaña del cuento del tío, miles de dólares a una mujer de 87 años que vive en esa torre.

Franco brindó su testimonio sin dejar de reconocer el trago amargo que representó para él haberse enterado cuando ya estaba en su casa del robo que había sufrido una de las vecinas del edificio donde trabaja hace menos de un año. Es que, en definitiva, fue él quien tuvo cara a cara y dejó pasar al ladrón que terminó llevándose dólares y joyas de la consorcista, en una maniobra en la que habría estado involucrada la cuidadora de la mujer, quien está detenida como sospechosa. En ese contexto y mientras trabajaba, el joven portero contó su versión de los hechos.

El portero recordó cómo empezó todo: “Un cerrajero se presentó poco después del mediodía, manifestando que tenía que subir al piso 7º y que buscaba a una persona llamada Tamara. Yo le pregunté el apellido de la tal Tamara y repregunté a qué piso iba, para cerciorarme a qué vivienda tenía que ir. Pero (el cerrajero) me dijo que el único dato que tenía era que lo había llamado Tamara. La única Tamara que yo conocía era la empleada que estaba trabajando con la señora del piso 7”.

Cómo actuó el portero del edificio de barrio Martin

En declaraciones a LT8, Franco remarcó que siguió paso a paso, lo que señala el convenio laboral de los porteros. “Por la central telefónica me comuniqué con Tamara y le pregunté si este hombre estaba autorizado a subir, porque no debe subir nadie sin autorización previa. Desde arriba, Tamara me dio el ok para que pasara el cerrajero y así sucedió. Yo hice lo que establece nuestro convenio. Después, no sé qué pasó arriba”.

>> Leer más: Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

El portero contó que se fue del edificio cuando concluyó su horario de trabajo y que se enteró de lo ocurrido cuando su compañero de relevo lo llamó por teléfono. “Cuando yo estaba en casa, me llamó el encargado del turno tarde para preguntarme si le había dado ingreso al cerrajero por pedido de Tamara, a lo que respondí que sí. Después, me contó lo que pasó y que estuvo la policía”, rememoró Franco.

De acuerdo con los primeros pasos de la investigación a cargo del fiscal de Flagrancia y Turno Rodrigo Urruticoechea, la cuidadora de la mujer que sufrió el robo está por el momento bajo la lupa de la Justicia porque se sospecha que actuó en complicidad con el supuesto cerrajero.

>> Leer más: Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

“Tamara trabajaba casi todos los días, tenía un solo franco. Me enteré de que fue detenida este martes a la tarde y que estaría incomunicada. La verdad es que todo esto me pone en situación incómoda. Entré a trabajar acá en marzo del año pasado, pero insisto en que yo cumplí con mi tarea", subrayó.

La gomería ubicada en la zona oeste de Rosario fue blando de un audaz atraco

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

El Palacio de los Leones. Los ladrones ingresaron por los andamios que están por calle Santa Fe, aprovechando el telón negro que cubre la estructura

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

El escruche en el edificio centenario trascendió luego del fin de semana.

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

El ladrón tenía 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

