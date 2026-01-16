La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se están esclareciendo delitos graves"

El intendente confió en que con la ayuda del sistema Lince sean identificadas personas que agredieron al personal de salud del Hospital Roque Sáenz Peña

16 de enero 2026 · 11:05hs
El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre dos casos resonantes de inseguridad

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El intendente Pablo Javkin se refirió este viernes al violento incidente que vivieron los médicos y el personal de salud del Hospital Roque Sáenz al ser agredidos por personas que aguardaban su turno para ser atendidos en la guardia y también al caso del segundo detenido por el robo que sufrió una jubilada en un edificio en barrio Martin. Confió en que con la ayuda del sistema Lince, que posibilitó la detención de un cómplice en un caso de hurto mediante el cuento del tío, se pueda identificar a quienes cometieron un grave delito en el efector de zona sur.

“Son hechos delictivos. Hoy vemos que, con la aplicación del sistema Lince, los delitos no quedan impunes. El que comete un delito tan grave como agredir a personal de salud en un efector, irá preso”, remarcó.

Javkin brindó declaraciones en horas de la mañana, durante el lanzamiento del plan de Obras de Salud 2026, el cual contempla la remodelación y la ampliación de 12 espacios municipales, incluyendo las del Centro de Salud Alicia Moreau de Justo que ya están en marcha.

Desde ese efector ubicado en Domingo Candia 3040, el titular del Departamento Ejecutivo destacó que a partir de la actual gestión provincial “se está logrando avances en las causas judiciales por delitos graves. Cuando terminemos, de acá a fines de febrero, toda la instalación de cámaras del sistema Lince en la ciudad, se van a resolver más casos”, y citó como ejemplo la detención de un sospechoso por el robo de miles dólares a una jubilada en barrio Martin.

“Una persona cómplice de un robo a una mujer mayor se la detectó, se la buscó donde hacía las compras y se la detuvo. Eso mismo sucederá con los agresores en el Hospital Sáenz Peña. Venimos de un período en la ciudad donde los hechos de inseguridad sucedían y no tenían castigo. Rosario no dejará de tener hechos de inseguridad, porque vivimos en una sociedad donde se perdieron cuestiones básicas”, sostuvo

Finalmente agregó: “Personal de salud, maestros, son intocables. Sin embargo, hay gente que va a atenderse al efector y agrede a las personas que lo van a tratar. Tendrán el castigo que corresponda”.

