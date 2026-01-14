La Capital | Policiales | robo

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Una mujer denunció que una estafadora se hizo pasar por ella para engañar a su madre y llevarse los ahorros que tenía guardados en la casa

14 de enero 2026 · 08:08hs
El robo se registro cerca del cruce de Mendoza y avenida de la Libertad.

Foto: Google Street View.

El robo se registro cerca del cruce de Mendoza y avenida de la Libertad.

La policía rosarina confirmó este miércoles el robo de una importante suma de dinero en dólares a una mujer mayor. De acuerdo a la denuncia, un ladrón obtuvo el botín gracias a un cuento del tío en el barrio Martin, donde logró engañar a la víctima con ayuda de otra persona.

La investigación trascendió a raíz de una llamada a la Central de Emergencias 911. Una mujer denunció que un delincuente se había llevado la plata y las alhajas que su madre tenía guardadas en un lugar seguro. Según su declaración, el maleante simuló que iba a visitar el domicilio para hacer un trabajo encargado por ella.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales precisaron que la dueña del inmueble perdió alrededor de 20.000 dólares estadounidenses como consecuencia del plan ejecutado este martes a la tarde. Todo comenzó con una comunicación telefónica y hasta primera hora de la jornada siguiente no había detenidos ni sospechosos identificados.

¿Cómo fue el cuento del tío y el robo en barrio Martin?

El hombre que se llevó el dinero entró con permiso de la víctima a partir de un llamado falso telefónico en Mendoza y avenida de la Libertad. El robo se confirmó alrededor de las 15.40 durante un procedimiento de la Brigada Motorizada.

Según la versión preliminar, una mujer se hizo pasar por la hija de la dueña y le avisó que iba a mandarle un cerrajero. En base a esta comunicación, el delincuente consiguió ingresar sin despertar sospechas y obtuvo una gran suma de dinero efectivo, así como algunas joyas.

>> Leer más: Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El falso trabajador se presentó tal como le habían indicado a la madre de la denunciante. A continuación abrió una caja fuerte y se llevó un monto equivalente a casi 30 millones de pesos argentinos junto con las alhajas.

Después de esta maniobra, la mujer se enteró de que había sido engañada y su hija se comunicó con la policía para tratar de rastrear a la pareja de ladrones. El registro del operativo y las declaraciones quedaron a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª.

