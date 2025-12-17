La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El vicepresidente primero Juan Manuel Medina advirtió que el club debe cubrir 3.500 millones de pesos en cheques emitidos hasta el 31 de diciembre

17 de diciembre 2025 · 14:29hs
La nueva comisión directiva de Newell’s se presentó este lunes.

La nueva comisión directiva de Newell’s se presentó este lunes.

El cambio de conducción institucional en Newell's dio paso a un diagnóstico alarmante sobre el crecimiento de la deuda y la falta de dinero. "Teníamos una previsión sobre la situación que dejaba la comisión saliente, pero la verdad es que sorprende, es aún peor todavía", apuntó este miércoles el vicepresidente primero Juan Manuel Medina.

El flamante directivo rojinegro trazó un panorama negativo tras el final del mandato de Ignacio Astore al frente de la institución. Según explicó durante un reportaje en La Red Rosario, luego del traspaso se encontraron con un pasivo mayor de lo previsto y sin plata para iniciar la administración: "Cero recurso. Hoy, además, no hay ningún ingreso".

"Ha sido una situación muy desagradable, particularmente la deuda que se ha generado en los últimos dos meses prácticamente e incluso en los últimos días de gestión", indicó uno de los referentes de la nueva comisión. Si bien el presidente Ignacio Boero se aseguró una serie de herramientas financieras y aportes en la campaña electoral, los últimos números indican que la Lepra necesitará más ayuda y en forma urgente, al margen de lo que determine la auditoría.

¿Cuánto dinero debe Newell's?

La comisión directiva entrante calcula el pasivo de Newell's oscila entre 30 y 35 millones dólares. Dentro de este balance se destaca un componente llamativo: "Hay más de 3.500 millones de pesos que se emitieron en cheques y que vencen justamente de acá al 31 de diciembre". Se trata de documentos firmados hasta pocos días antes de la votación de este domingo.

La Lepra no sólo tiene que afrontar obligaciones de muy corto plazo en el inicio de la nueva gestión. En este sentido, Medina añadió: "Si uno toma hasta el final del año que viene, estamos hablando de una deuda emitida en los últimos meses de más de 4 millones de dólares".

>> Leer más: Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El problema no sólo tiene que ver con el monto y el poco tiempo para pagar, sino también con el momento de resolverlo. Además del receso del fútbol profesional, la actividad polideportiva tampoco genera ingresos suficientes en verano para agilizar la salida del pozo financiero.

El panorama que trazó el vicepresidente rojinegro es muy complicado. Días después de la asunción confirmaron que buena parte del dinero con el que contaban ya no está disponible. "Han comprometido y cobrado ingresos como los de la indumentaria y el principal patrocinador de la camiseta. Incluso tuvieron adelantos de 2026 y 2027", precisó en relación a la dirigencia anterior.

El camino para pagar la deuda

Dentro de su diagnóstico, Medina combinó una crítica con una nota optimista sobre el arranque de la gestion: "Sabemos que fue la peor comisión directiva que ha tenido Newell's, pero lo vamos a resolver". Luego confirmó que intentarán avanzar sobre las líneas de financiamiento que ofrecieron los excandidatos Cristian D'Amico y Julián González en la reunión de este martes.

El líder de la agrupación Fuerza Leprosa presentó un preacuerdo con el Banco Nación con un interés inferior a lo que se consigue actualmente en el mercado. El directivo leproso consideró que es una opción interesante porque el club "está pagando créditos con tasas muy altas". De hecho, esto también llevó a la comisión a abrir una renegociación sobre los préstamos que ya fueron otorgados.

Boero está dispuesto a cumplir con la promesa de campaña y utilizará avales personales para conseguir fondos en una entidad financiera de Rosario. Asimismo analizará el origen de los fondos y requisitos para la propuesta que hizo D'Amico. "Estamos analizando todos esos mecanismos y otros instrumentos financieros que pondremos a disposición de los socios para que también puedan colaborar", precisaron desde el parque de la Independencia.

El vicepresidente primero recordó que su agrupación ya venía conversando con los bancos, pero se encontraron con un problema adicional cuando asumieron: "Los derechos de televisación son una garantía importante y esta comisión los dejó comprometidos hasta diciembre de 2026". En lo inmediato, el club decidió lanzar cuanto antes la venta de abonos del primer semestre. "Esos van a ser los primeros ingresos genuinos", explicó el dirigente.

La AFA avaló la auditoría de la deuda de Newell's

Uno de los pasos fundamentales en el inicio del mandato de la nueva comisión rojinegra es la auditoría de las cuentas de Newell's, una medida que suele generar resistencia del lado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este sentido, Medina compartió un mensaje de tranquilidad: "La vamos a hacer de todas formas. Ya hablamos y fue contundente, nos dijeron que avancemos en lo que consideremos".

El dirigente rojinegro destacó el acuerdo con otras agrupaciones políticas del club con dos plazos diferenciados. "En los próximos días daremos a conocer por lo menos los principales números con los que nos hemos encontrado. Después habrá un trabajo de más exhaustivo que llevará aproximadamente tres meses, con datos más claros para mostrarle al socio", anticipó.

Medina consideró que "la presidencia de Astore fue lamentable para Newell’s, pero también para la relación con AFA". De esta manera aseguró que no habrá "ninguna traba ni cuestionamiento" por parte de la casa madre del fútbol argentino.

