Setenta años después, el aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Por primera vez en la historia de la Escuela Superior de Comercio de Rosario, una promoción celebró 70 años de egreso. Los alumnos volvieron a encontrarse para celebrar una amistad que venció al tiempo y dejó una marca imborrable en la institución.

La promoción 1955 del Superior de Comercio celebró su 70º aniversario con un almuerzo en el restaurante del Colegio de Escribanos.

Por primera vez en la historia de la Escuela Superior de Comercio, una promoción celebró su 70º aniversario . Se trata de los egresados de 1955 , quienes a pesar del tiempo transcurrido festejaron los lazos inquebrantables que les dio su paso por la institución.

Lo cierto es que la reunión, que se llevó adelante el pasado sábado 6 de diciembre en el restaurante del Colegio de Escribanos, fue histórica: la escuela, inaugurada en febrero de 1896, no tiene registro de una promoción que, tantos años después, celebre su aniversario.

A pesar de las largas décadas transcurridas, el grupo forjó lazos de amistad que vencen el tiempo y todos los años se reúnen , en el Colegio de Escribanos, a conmemorar un nuevo aniversario de su paso por el Superior de Comercio.

“Nosotros terminamos en el 55 y de ahí en más nos reunimos una vez por año para los almuerzos de recuerdo de la promoción. Si bien algunos se conocían de antes, la mayoría de nosotros nos conocimos en la escuela y nos volvimos una familia de amigos. Cada vez que nos vemos lo disfrutamos como si todavía nos viéramos todos los días. Así fue siempre durante estos 70 años”, cuenta Juana Dora, integrante de la promoción 1955, en diálogo con La Capital.

>>Leer más: Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

“Todos nos hicimos amigos ahí, como si fuéramos de toda la vida, como si hubiéramos crecido juntos. Eso fue lo que nos dio la oportunidad de seguir viéndonos anualmente como lo hicimos", apunta.

A pesar de las siete décadas que transcurrieron, Juana Dora asegura que las cosas no cambian: “Sigue siendo todo igual. Cuando nos vemos nos abrazamos, nos besamos, nos decimos cosas lindas, nos preguntamos cómo te fue, qué hiciste. Uno siempre quiere saber más del otro, como la familia. Me siento muy feliz. Nunca pensé que iba a llegar a los 90 años como llegué ni que iba a cumplir 70 años de bachillerato”, concluye con alegría.

"Son 70 años que hemos estado juntos y cada dia nos queremos más. Cuando llega la fecha del primer sábado de noviembre nos reunimos siempre con mucho afecto, mucha identidad. Vivimos muy separados. Algunos están en Europa, otros en Buenos Aires. Pero es un grupo inamovible", reafirma Mariquita en diálogo con este medio.

Sus palabras transmiten la fuerza del grupo: todos esperan que llegue la fecha del reencuentro y, a pesar de pasar mucho tiempo sin verse, cuando lo hacen todo está tal cual lo dejaron. Quienes viven lejos viajan para encontrarse y si alguno tiene una complicación la juntada se reprograma: se apoyan y sostienen porque lo importante es estar todos.

"Primero éramos los del 5to B y después se sumaron los del 5to A. El sábado pasado nos juntamos 14, pero todos los años bregamos por llegar a noviembre para poder juntarnos", expresa.

Sobre la escuela, ambas egresadas recalcan la calidad educativa del Superior de Comercio. “Los profesores eran sensacionales. Nosotros éramos muy buenos alumnos, lo disfrutamos”, sostiene Mariquita y Juana Dora afirma: "La escuela era muy bien vista y tenía muy buenos docentes".

Finalmente, Mariquita resalta algo sobre lo que también enfatizó su compañera: "Nos queremos, nos besamos, nos abrazamos". Pero también aclara: "Nunca hubo una pareja entre nosotros. Ser uno sólo sí: todos somos unidos. Con diversidad de caracteres pero muy del grupo. Es algo nuestro, muy nuestro. Sencillamente afecto, amor, cariño, identidad.

Las palabras del director

"En los últimos años hemos recibido en la escuela diferentes promociones, pero es la primera vez que tenemos noticias de quienes festejan su 70 aniversario y nos produce una gran alegría", escribió el director del Superior de Comercio, Pablo Alesandroni en una carta dirigida a la hija de Mariquita, quien le acercó al docente la noticia del histórico encuentro.

"Las puertas de nuestro querido Superior siempre estarán abiertas para ellos y aunque esta promo cursó toda su secundaria en el viejo edificio de calle Oroño, estaríamos encantados si quieren visitarnos", señaló.

"Este año tuvimos oportunidad de compartir con las promociones que cumplieron sus 25, 30 y 50 aniversario respectivamente. Supongo que en unos días estaremos subiendo a la página el registro de esas visitas. Es conmovedor saber que sostienen esos lazos de amistad y camaradería forjados en la secundaria", concluyó.