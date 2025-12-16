La Capital | La Ciudad | promoción

Setenta años después, el aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Por primera vez en la historia de la Escuela Superior de Comercio de Rosario, una promoción celebró 70 años de egreso. Los alumnos volvieron a encontrarse para celebrar una amistad que venció al tiempo y dejó una marca imborrable en la institución.

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

16 de diciembre 2025 · 16:31hs
La promoción 1955 del Superior de Comercio celebró su 70º aniversario con un almuerzo en el restaurante del Colegio de Escribanos. 

La promoción 1955 del Superior de Comercio celebró su 70º aniversario con un almuerzo en el restaurante del Colegio de Escribanos. 

Por primera vez en la historia de la Escuela Superior de Comercio, una promoción celebró su 70º aniversario. Se trata de los egresados de 1955, quienes a pesar del tiempo transcurrido festejaron los lazos inquebrantables que les dio su paso por la institución.

Lo cierto es que la reunión, que se llevó adelante el pasado sábado 6 de diciembre en el restaurante del Colegio de Escribanos, fue histórica: la escuela, inaugurada en febrero de 1896, no tiene registro de una promoción que, tantos años después, celebre su aniversario.

A pesar de las largas décadas transcurridas, el grupo forjó lazos de amistad que vencen el tiempo y todos los años se reúnen, en el Colegio de Escribanos, a conmemorar un nuevo aniversario de su paso por el Superior de Comercio.

“Nosotros terminamos en el 55 y de ahí en más nos reunimos una vez por año para los almuerzos de recuerdo de la promoción. Si bien algunos se conocían de antes, la mayoría de nosotros nos conocimos en la escuela y nos volvimos una familia de amigos. Cada vez que nos vemos lo disfrutamos como si todavía nos viéramos todos los días. Así fue siempre durante estos 70 años”, cuenta Juana Dora, integrante de la promoción 1955, en diálogo con La Capital.

>>Leer más: Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

“Todos nos hicimos amigos ahí, como si fuéramos de toda la vida, como si hubiéramos crecido juntos. Eso fue lo que nos dio la oportunidad de seguir viéndonos anualmente como lo hicimos", apunta.

A pesar de las siete décadas que transcurrieron, Juana Dora asegura que las cosas no cambian: “Sigue siendo todo igual. Cuando nos vemos nos abrazamos, nos besamos, nos decimos cosas lindas, nos preguntamos cómo te fue, qué hiciste. Uno siempre quiere saber más del otro, como la familia. Me siento muy feliz. Nunca pensé que iba a llegar a los 90 años como llegué ni que iba a cumplir 70 años de bachillerato”, concluye con alegría.

"Son 70 años que hemos estado juntos y cada dia nos queremos más. Cuando llega la fecha del primer sábado de noviembre nos reunimos siempre con mucho afecto, mucha identidad. Vivimos muy separados. Algunos están en Europa, otros en Buenos Aires. Pero es un grupo inamovible", reafirma Mariquita en diálogo con este medio.

Sus palabras transmiten la fuerza del grupo: todos esperan que llegue la fecha del reencuentro y, a pesar de pasar mucho tiempo sin verse, cuando lo hacen todo está tal cual lo dejaron. Quienes viven lejos viajan para encontrarse y si alguno tiene una complicación la juntada se reprograma: se apoyan y sostienen porque lo importante es estar todos.

"Primero éramos los del 5to B y después se sumaron los del 5to A. El sábado pasado nos juntamos 14, pero todos los años bregamos por llegar a noviembre para poder juntarnos", expresa.

Sobre la escuela, ambas egresadas recalcan la calidad educativa del Superior de Comercio. “Los profesores eran sensacionales. Nosotros éramos muy buenos alumnos, lo disfrutamos”, sostiene Mariquita y Juana Dora afirma: "La escuela era muy bien vista y tenía muy buenos docentes".

Finalmente, Mariquita resalta algo sobre lo que también enfatizó su compañera: "Nos queremos, nos besamos, nos abrazamos". Pero también aclara: "Nunca hubo una pareja entre nosotros. Ser uno sólo sí: todos somos unidos. Con diversidad de caracteres pero muy del grupo. Es algo nuestro, muy nuestro. Sencillamente afecto, amor, cariño, identidad.

Las palabras del director

"En los últimos años hemos recibido en la escuela diferentes promociones, pero es la primera vez que tenemos noticias de quienes festejan su 70 aniversario y nos produce una gran alegría", escribió el director del Superior de Comercio, Pablo Alesandroni en una carta dirigida a la hija de Mariquita, quien le acercó al docente la noticia del histórico encuentro.

"Las puertas de nuestro querido Superior siempre estarán abiertas para ellos y aunque esta promo cursó toda su secundaria en el viejo edificio de calle Oroño, estaríamos encantados si quieren visitarnos", señaló.

"Este año tuvimos oportunidad de compartir con las promociones que cumplieron sus 25, 30 y 50 aniversario respectivamente. Supongo que en unos días estaremos subiendo a la página el registro de esas visitas. Es conmovedor saber que sostienen esos lazos de amistad y camaradería forjados en la secundaria", concluyó.

Noticias relacionadas
La foto de Tadeo Bourbom que retrata la represión en el marco de la sanción de la Ley Bases.

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

El cine, en el foco de una diplomatura de pregrado de la UNR.

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Hay personas que por su condición están en grupos de riesgo y son más proclives a tener complicaciones por gripe 

Brote de gripe: ¿es necesario vacunarse si uno viaja a Europa, Estados Unidos o México?

El almanaque se entregará gratis con el diario del domingo.

La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Ver comentarios

Las más leídas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Lo último

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

El robo fue denunciado por un productor de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, que detectó el faltante durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho. La Sociedad Rural de Rosario alertó por el aumento de delitos en zonas rurales.

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino
Política

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Ovación
Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Policiales
Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

La Ciudad
Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar
La Ciudad

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR