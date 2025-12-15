Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

Tras entregarle el mando a Ignacio Boero, el expresidente leproso se retiró del club, se puso a "disposición" y deseó "toda la suerte por el bien de Newell's"

Luego del traspaso de mando en Newell's , Ignacio Astore se retiró de las instalaciones del club del Parque Independencia y realizó breves declaraciones ante los medios de la ciudad, en las que valoró que el cambio de comisión directiva se realizó de la manera que “tiene que ser, democráticamente en la institución ”.

El triunfo de Ignacio Boero y la agrupación Unen en las urnas de este domingo marca el cambio de mandato en la Lepra en medio de un contexto de crisis institucional, económica y futbolística. Por ello, la nueva dirigencia rojinegra deberá acatar inmediatamente las urgencias y actuar para enderezar el rumbo de cara al 2026.

Ya relegado de sus funciones como presidente, Astore confesó que le deseó “toda la suerte a Boero por el bien de Newell's” y remarcó que se siente “tranquilísimo” al dejar su lugar al frente del club .

“Estoy muy tranquilo. Boero me dio las gracias. Estoy a disposición para lo que necesiten” , afirmó el exmandatario leproso ante las cámaras de El Tres mientras se retiraba de la institución en su camioneta.

Ante la consulta de los periodistas sobre cómo será la situación económica de Newell's que se encontrará Boero en las próximas horas, Astore aclaró: “Igual que todos los clubes del fútbol argentino”.

Tras haber sido electo en septiembre de 2021, Astore deja la Lepra en un crítico momento tras haber peleado el descenso hasta la penúltima fecha del Clausura y, según reveló él mismo en un video institucional, con más de 24 millones de dólares en deudas.