La Capital | La Ciudad | cine

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La formación arranca en marzo de 2026 y es presencial en la Facultad de Humanidades y Artes. Tendrá foco en los estudios culturales, la teoría del cine, la estética y la crítica contemporánea

16 de diciembre 2025 · 17:04hs
El cine

El cine, en el foco de una diplomatura de pregrado de la UNR.

Desde el año próximo la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sumará una oferta académica con foco en el cine. Se trata de la Diplomatura de pregrado en cine e imagen contemporánea, aprobada por el Consejo Superior de la universidad en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Artes (HyA).

Dirigido por Leandro Arteaga, licenciado en comunicación social de la UNR, la diplomatura se propone potenciar habilidades para el estudio y la crítica de las producciones cinematográficas, desde una sólida base teórica en el análisis de realizaciones audiovisuales contemporáneas, valiéndose para ello de los conocimientos de las disciplinas vinculadas al cine, la comunicación, la historia, el arte y la cultura.

“Este espacio de formación pondrá el foco en los estudios culturales, la teoría del cine, la estética y la crítica contemporánea desde una perspectiva reflexiva que aborde el cine como un arte que no solo es un objeto estético, sino también un fenómeno social, político y cultural”, dijo Leandro Arteaga, el coordinador académico de la propuesta.

En este sentido, explicó que la diplomatura propone contribuir a la formación integral de quienes están interesados en los discursos del cine y realizar un andamiaje sostenido no solamente en los aspectos técnicos, sino también los contextos históricos, sexogénericos, sociales y culturales que atraviesan las producciones cinematográficas contemporáneas.

Cine en Humanidades

"La diplomatura no sólo ofrece una respuesta académica a la formación de pregrado en el área cinematográfica, sino que se posiciona como estimulante del desarrollo y análisis cultural fílmico ponderando la reflexión crítica en torno al cine y posicionando la industria cultural, tanto a nivel local como global, respondiendo a las necesidades cambiantes del contexto cultural y artístico", dijo Arteaga.

La propuesta se organiza en tres módulos y un taller de trabajo final integrador (con una duración de 120 horas, en 4 meses). Está dirigida al público en general, al tiempo que se presenta como formación de estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas artístico-visuales e interesados en el análisis de la práctica cinematográfica.

Para formar parte de la diplomatura es requisito de ingreso ser mayor de 18 años y contar con título secundario. Excepcionalmente se admitirán aquellas personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios y cuenten con antecedentes que justifiquen su admisión. Las clases arrancan en marzo 2026 y el cursado presencial los sábados por la mañana en Humanidades (Entre Ríos al 700).

Para postulantes extranjeros de habla no española será requisito de admisión acreditar nivel superior de conocimiento de la lengua española.

Informes al email [email protected]

Noticias relacionadas
La serie Pluribus, del creador de Breaking Bad, es una de las sorpresas del año y está entre las nominadas a los premios Globos de Oro

Premios Globos de Oro 2026: lista completa de nominados en cine y televisión

Los pescadores visitaron el Concejo para llevar sus reclamos

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La foto de Tadeo Bourbom que retrata la represión en el marco de la sanción de la Ley Bases.

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Ver comentarios

Las más leídas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Lo último

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

El robo fue denunciado por un productor de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, que detectó el faltante durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho. La Sociedad Rural de Rosario alertó por el aumento de delitos en zonas rurales.

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino
Política

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Ovación
Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Policiales
Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

La Ciudad
Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar
La Ciudad

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR