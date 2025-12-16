La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La formación arranca en marzo de 2026 y es presencial en la Facultad de Humanidades y Artes. Tendrá foco en los estudios culturales, la teoría del cine, la estética y la crítica contemporánea

El cine, en el foco de una diplomatura de pregrado de la UNR.

Desde el año próximo la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sumará una oferta académica con foco en el cine. Se trata de la Diplomatura de pregrado en cine e imagen contemporánea , aprobada por el Consejo Superior de la universidad en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Artes (HyA).

Dirigido por Leandro Arteaga , licenciado en comunicación social de la UNR, la diplomatura se propone potenciar habilidades para el estudio y la crítica de las producciones cinematográficas, desde una sólida base teórica en el análisis de realizaciones audiovisuales contemporáneas, valiéndose para ello de los conocimientos de las disciplinas vinculadas al cine, la comunicación, la historia, el arte y la cultura.

“Este espacio de formación pondrá el foco en los estudios culturales, la teoría del cine, la estética y la crítica contemporánea desde una perspectiva reflexiva que aborde el cine como un arte que no solo es un objeto estético, sino también un fenómeno social, político y cultural”, dijo Leandro Arteaga, el coordinador académico de la propuesta.

En este sentido, explicó que la diplomatura propone contribuir a la formación integral de quienes están interesados en los discursos del cine y realizar un andamiaje sostenido no solamente en los aspectos técnicos, sino también los contextos históricos, sexogénericos, sociales y culturales que atraviesan las producciones cinematográficas contemporáneas.

Cine en Humanidades

"La diplomatura no sólo ofrece una respuesta académica a la formación de pregrado en el área cinematográfica, sino que se posiciona como estimulante del desarrollo y análisis cultural fílmico ponderando la reflexión crítica en torno al cine y posicionando la industria cultural, tanto a nivel local como global, respondiendo a las necesidades cambiantes del contexto cultural y artístico", dijo Arteaga.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diplomatura en Cine e Imagen Contemporánea (@diplocine.unr)

La propuesta se organiza en tres módulos y un taller de trabajo final integrador (con una duración de 120 horas, en 4 meses). Está dirigida al público en general, al tiempo que se presenta como formación de estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas artístico-visuales e interesados en el análisis de la práctica cinematográfica.

Para formar parte de la diplomatura es requisito de ingreso ser mayor de 18 años y contar con título secundario. Excepcionalmente se admitirán aquellas personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios y cuenten con antecedentes que justifiquen su admisión. Las clases arrancan en marzo 2026 y el cursado presencial los sábados por la mañana en Humanidades (Entre Ríos al 700).

Para postulantes extranjeros de habla no española será requisito de admisión acreditar nivel superior de conocimiento de la lengua española.

Informes al email [email protected]