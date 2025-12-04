La Capital | Ovación | Newell's

Elecciones en Newell's: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse como presidente

La Justicia no hizo lugar a su cautelar y Julián González será sustituido por Juan Cúneo en Fuerza Leprosa. D'Amico suma aliados.

4 de diciembre 2025 · 14:26hs
Julián González finalmente no irá de candidato a presidente de Newells por Fuerza Leprosa y en su lugar irá Juan Cúneo.

Julián González finalmente no irá de candidato a presidente de Newell's por Fuerza Leprosa y en su lugar irá Juan Cúneo.

Newell's conocerá este jueves después de las 19 a las listas definitivas de los candidatos que aspirarán a conducir los destinos del club hasta 2029 en las elecciones del 14 de diciembre. Y lo que es hasta ahora seguro, es que Julián González no podrá participar como candidato a presidente por Fuerza Leprosa y en su lugar irá Juan Cúneo. Mientras, el Movimiento 1974 se unió a Nuevo Frente Rojinegro, de Cristian D'Amico.

La junta electoral de Newell's no había autorizado a González a ser candidato a presidente porque no cumplía con la antigüedad necesaria. Solo podría ir como vice segundo para abajo, pero ya se informó que irá como secretario del club.

Pero González interpuso una medida cautelar para poder ser habilitado. Y este jueves, casi sobre el filo de la hora del cierre de listas, la Justicia ratificó la decisión de la junta electoral. Por lo tanto, su agrupación presentará otro candidato al máximo cargo rojinegro.

Desde la agrupación ratificaron que Julián González no apelará para no entorpecer el proceso eleccionario, más allá de que confían en que la Justicia finalmente demostrará que tenía la antigüedad necesaria, proceso que seguirá su curso.

Aparece entonces la figura del empresario Juan Cúneo para reemplazarlo en su candidatura. Fuerza Leprosa irá entonces a las elecciones, pero sin el nombre original de Julián González.

Lo que sigue en las elecciones de Newell's

La comisión electoral rojinegra oficializó a cinco agrupaciones que juntaron los avales para participar de los comicios. Igual podrían presentarse todas o que haya alguna fusión entre las agrupaciones, lo que se conocerá el jueves. Hay charlas contrarreloj que pueden modificar el escenario en la cantidad de candidatos.

A las 19 será el cierre de lista y la junta procederá inmediatamente a verificar la nómina de cada una en cuanto a la calidad estatutaria de los socios que la integran y si está todo okey la oficializará de inmediato. Si hay algún cargo que es revisado, hay un plazo para modificarlo a la brevedad.

Después se procederá a presentar el proyecto de voto de cada agrupación y se deberá cumplir con los criterios estatutarios.

Este paso marcará la recta final rumbo a las elecciones del domingo 14 de diciembre. Por su parte este miércoles se realizó una reunión en el club con la junta electoral y la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) para organizar los detalles del operativo en el día de la votación, en cuanto a la seguridad privada y pública y lo que será el procedimiento policial para la jornada de los comicios.

Son 28.000 socios los que pueden votar

Ya se dispuso que están en condiciones de sufragar unos 28 mil socios leprosos. Hay que recordar que para poder votar los asociados deben tener más de 18 años, dos años de antigüedad y la cuota al día. El domingo 14 de diciembre habrá 28 mesas de votación en el estadio cubierto del parque Independencia.

El escenario de los nombres antes de la oficialización

Las agrupaciones oficializadas que pueden presentar listas eran cinco, pero una de ellas, Movimiento 1974, anunció que irá con Nuevo Frente Rojinegro, cuyo candidato a presidente es Cristian D'Amico. Ignacio Grivarelloiba a ser el candidato principal de aquella agrupación.

IMG-20251204-WA0064

En tanto, Unen lleva a la presidencia a Ignacio Boero; Fuerza Leprosa, a Juan Cúneo; y la Agrupación 8 de Marzo, en la que uno de los referentes es Guillermo Muñoz.

Este jueves cada agrupación o alianza deberá informar la nómina completa con los nombres propios de los 26 candidatos que integran la lista definitiva. Esta será evaluada y avalada o no por la junta electoral para oficializarla.

Y diez días después, el 14 de diciembre, será el turno del acto democrático más importante del club: la votación.

