El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Como había adelantado Juan Manuel Medina, vicepresidente Leproso, se llevó a cabo el primer cónclave para trazar lineamientos para el futuro del club

El oficialismo tuvo una charla con los opositores en su segundo día al frente de la entidad del Parque.

El nuevo ciclo de Ignacio Boero como presidente de Newell's comenzó de manera acelerada y sin tiempo para relajarse para disfrutar del triunfo del domingo en las urnas. El club necesita encarar ciertos temas determinantes y el nuevo mandatario comenzó a encararlos.

Uno de esos puntos trascendentales, sobre todo para el futuro inmediato, era la reunión con la oposición tras los comicios que se llevó a cabo este martes De esta manera, el oficialismo representado por el presidente Ignacio Boero y los vicepresidentes Juan Manuel Medina y Hernán Botta.

Por la oposición, dieron su presencia Cristian D’Amico, Daniel Giraudoy Marcelo Bengoa representando al Nuevo Frente Rojinegro, Juan Cúneo, Julián González y Diego Calderai por Fuerza Leprosa y Guillermo Muñóz con Sebastián Belén prestando presencia por la agrupación 8 de Marzo.

La idea del cónclave era poder ponerse de acuerdo en algunos puntos neurálgicos para los próximos meses . Abrir rápidamente las puertas del club para que quienes participaron de las elecciones puedan acercar propuestas y proyectos, bajar un poco la beligerancia sobre todo en redes sociales y empezar a darle forma al nuevo estatuto, fueron los temas principales de agenda.

Después de dos horas de charla los protagonistas dieron su parecer. Daniel Giraudo, miembro de la nueva comisión fiscalizadora, expresó en X: "Amable reunión con el presidente y los dos vices junto con miembros de las otra tres listas, sugerimos una modificación del estatuto en 4 etapas.

Primero adecuar al siglo 21 edades para votar, concurrir a asambleas y ser dirigentes".

Las voces de los opositores

Por su parte, el vicepresidente Juan Manuel Medina resaltó en charla con Ovación: "Fue una reunión muy positiva, todos los actores de la oposición, de las distintas listas, se presentaron y se mostraron colaborativos. Se comprende la delicada situación del club y hay una coincidencia absoluta en avanzar en una auditoría y en denuncias penales, si fuera necesario, contra la comisión anterior".

El referente del Nuevo Frente Rojinegro, Cristian D’Amico, ofreció ayuda económica para enfrentar este difícil momento. "La reunión fue positiva, como agrupación pusimos un dinero a disposición, de cobro inmediato, para responder con avales personales, como también ofrecimos todas las relaciones cosechadas en los años de gestión. La idea es reunirnos con periodicidad" remarcó.

Por último, Juan Cúneo, candidato a presidente por Fuerza Leprosa, sentenció: "Fue positiva la reunión. Nos vamos a reunir una vez por mes. Vamos a atacar el tema del estatuto, auditoría y balances que no fue presentado. Cada uno irá trabajando y todos nos pusimos a disposición ".