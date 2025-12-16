La Capital | Policiales | Femicidio

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido hace tres años en la zona sur

Darío V. fue acusado de encargar el femicidio de Lucía Carpanetto por 120 mil pesos a un gatillero ya detenido. Un celular con contenido sexual, el móvil

16 de diciembre 2025 · 15:03hs
Lucía Carpanetto fue hallada muerta frente a una casa abandonada de Muñoz al 700

Lucía Carpanetto fue hallada muerta frente a una casa abandonada de Muñoz al 700, en el barrio Roque Sáenz Peña, en el sur de Rosario

Un joven preso de de 24 años fue imputado como instigador del femicidio de Lucía Valentina Carpanetto, una chica de 21 años asesinada hace tres años de un tiro en la cabeza en la zona sur. Se trata de Darío Rodrigo V., acusado de encargar el crimen a cambio de 120 mil pesos.

Por el hecho ya está imputado un joven de 20 años identificado como Valentín R., detenido en 2023 y todavía en prisión preventiva. También está implicada una joven que era menor de edad al momento del brutal episodio.

Lucía tenía 21 años cuando apareció muerta de un balazo en el ojo sobre la vereda de Muñoz al 700, barrio Roque Sáenz Peña, sobre la 1.30 del miércoles 14 de diciembre de 2022. Al parecer alcanzó a caminar unos metros antes de desplomarse frente a una casa abandonada junto a tres árboles de plátano donde quedó un charco de sangre, muy lejos de su casa de San Juan al 2200, en el macrocentro.

>> Leer más: Misterio tras el crimen de una joven de 21 años en la zona sur

La escena develó que el balazo había sido disparado a muy corta distancia, tal vez con el arma apoyada sobre su rostro, y las cámaras de vigilancia de la zona la mostraron caminando a los tumbos antes de caer. Con esos datos, la investigación se encaminó a partir de la información de sus redes sociales, donde según su entorno era conocida tanto como el consumo problemático de sustancias que padecía y los vínculos que le generaba.

Luego de unos meses de investigación ese seguimiento llegó hasta un joven que tenía 18 años, Valentín R., que el 3 de marzo de 2023 fue imputado como el asesino de Lucía. El fiscal Alejandro Ferlazzo lo acusó de haber convocado a Lucía precisamente a la cuadra de Muñoz al 700, donde la chica llegó en un taxi pasadas las 0.30 de ese miércoles.

Según la acusación, Valentín R. recibió la orden y la promesa de pago para asesinar a Lucía de parte de una persona por entonces no identificada. Y cuando la chica llegó al lugar donde habían pactado la cita, se aprovechó de que no había nadie en la calle a esa hora en esa cuadra oscura y le disparó directamente a la cabeza.

Según la imputación, el acusado le sustrajo el celular Samsung a la víctima y eliminó archivos donde había información de contenido sexual que le incumbía a él tanto como a otras personas.

>>Leer más: Cayó un joven por el crimen de Lucía Carpanetto, perpetrado en la zona sur de Rosario

Ferlazzo imputó a Valentín R. de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por mediar un contexto de género, agravado por el uso de arma de fuego, además del robo del teléfono calificado por el uso del arma y la portación ilegal de la misma. La jueza Silvia Castelli le dictó prisión preventiva, medida que vence el próximo 27 de febrero.

Tres años después del suceso fue imputado como instigador Darío Rodrigo V. Según la acusación formulada por Ferlazzo, el muchacho de 24 años ya estaba preso en diciembre de 2022 recibió un llamado de una hermana que estaba en pareja con un hombre que había sido pareja de Lucía.

Según la investigación la hermana le comentó a Darío V. sobre un problema que tenía con Lucía y eso lo motivó a encargar el asesinato de la chica. A tal fin se comunicó con Valentín R. y le ofreció 120 mil pesos.

“El plan consistía en generar un encuentro, simulando la intención de tener una cita de índole sexual, siendo que dicha planificación incluyó reservar una habitación de un hotel. Siguiendo sus órdenes, el 13 de diciembre de 2022 Valentín R. contactó a la víctima por redes sociales y organizó encontrarse con ella con el objetivo de matarla”, señala la acusación.

Ese encuentro, según se estableció, podría haber terminado en un doble crimen porque esa noche Lucía estaba con una amiga. Entonces, al enterarse de ello, Darío V. le ordenó al gatillero que matara a las dos mujeres. Sin embargo eso no ocurrió porque Lucía no acudió al encuentro, que se postergó para el día siguiente, cuando el femicidio fue consumado.

La imputación contra el recluso indica que ofreció dinero para que Valentín R. matara a Lucía “con la intención de robarle el celular y destruir toda evidencia que pudiera contener el mismo, para procurar la impunidad suya, de su su hermana y del autor del disparo”.

También inscribió lo sucedido en un contexto de violencia de género que “tuvo lugar a partir de la relación que entabló para lograr convocarla al lugar” donde asesinó a Lucía “aprovechando la vulnerabilidad estructural de la víctima”.

El fiscal añadió como parte de ese contexto de violencia de género “la relación que mantuvo Lucía con la actual pareja de la hermana de Darío V. a quien había denunciado por violencia y por un ataque contra su integridad sexual”. En ese marco, agregó, se vislumbra una vinculación de la víctima con esas tres personas en torno a la comercialización y consumo de drogas.

Darío V. fue imputado como instigador de un “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, por mediar un contexto de género y por ser criminis causa”, calificaciones que lo ponen ante una posible prisión perpetua. El juez Fernando Sosa hizo lugar al pedido del fiscal y le dictó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

