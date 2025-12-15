Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Durante la conferencia de prensa tras la asunción como presidente Leproso, Nacho confesó que la deuda del club "estará entre los 30 y 35 millones de dólares"

"Estamos trabajando en las inhibiciones y vamos a solucionar ese tema", expresó Ignacio Boero durante la conferencia de prensa.

" El entrenador lo anunciaremos entre mañana (martes) y pasado (miércoles). Queremos un club ganador , tenemos todo por mejorar, la vara está baja" , declaró Ignacio Boero, quien fue elegido por amplia mayoría en las elecciones de Newell's que se celebraron este domingo. El nuevo presidente Leproso recibió el mando en manos del saliente Ignacio Astore después de un ciclo que dejó más críticas que elogios al frente de la conducción Rojinegra. "Tengo contactos con la AFA y hoy iré a Buenos Aires. No tengo definida la deuda, pero estará entre 30 y 35 millones de dólares", sostuvo durante la primera conferencia de prensa que brindó como mandamás Leproso.

Después del traspaso y la asunción de la nueva dirigencia que buscará mejorar el andar de la entidad, tanto en lo futbolístico como institucional, el otro Nacho que tomó la posta dijo que el desafío "es una responsabilidad muy grande. Ya no se le puede echar la culpa a nadie. Me voy después a Buenos Aires con Roberto (Sensini) para definir lo futbolístico. Hay que armar el equipo, contratar el técnico y resolver el tema de los empleados que no está fácil porque hay deudas a corto y mediano plazo. Hablaremos con los acreedores y comenzaremos con la auditoría".

"Quiero que me recuerden como el presidente que los representó. Me saludé con Astore y nada mas", declaró Boero, quien se mostró "muy contento y orgulloso de ser el presidente de Newell's".

A lo largo de la conferencia con los medios presentes el nuevo mandamás Leproso dejó estas frases:

* "No voy a prometer cosas con Lionel Messi, pero haré lo posible e imposible. Queremos hacer las cosas bien para que los ídolos puedan volver al club".

* "Sensini será el director deportivo junto a Bacchi, Jorge Pautasso y Gustavo Tognarelli, más el Pepi Ariel Zapata".

* "Era importante votar, había que elegir un modelo de club. Queremos ganar clásicos y pelear campeonato con gente ganadora".

* "Ser presidente del club más grande del interior tiene su repercusión. Por eso recibi llamados de gente muy importante".

* "Vamos a traer entre 6 y 8 refuerzos, pero va a ir bajando. Se ha tapado a los chicos y la idea es darles protagonismo".

* "Estamos trabajando en las inhibiciones y vamos a solucionar ese tema".