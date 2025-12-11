Cristian D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

El candidato a presidente para las elecciones de Newell's de Nuevo Frente Rojinegro describió lo que hizo cuando fue conducción y lo que hará si regresa

El candidato a presidente de Newell's por Nuevo Frente Rojinegro , Cristian D'Amico , cerró su campaña asegurando que son las elecciones "más importantes de la historia", que cuando perdió con Ignacio Astore fue por priorizar lo económico y que su gestión le permitió al club salir del control de la Justicia. Y hoy va por la reconstrucción.

"Le pido al socio que el domingo se tome media hora y vaya a votar, porque estuvimos mucho tiempo sin poder hacerlo y nos llevó a este momento", dijo Cristian D'Amico en el cierre de campaña del Nuevo Frente Rojinegro, en el hotel Howard Johnson.

"Fui vicepresidente segundo de Bermúdez (Eduardo) y lo tuve que correr porque el fantasma de la B aparecía. Me tuve que hacer cargo, con pandemia de por medio, con lo que quedaba de la comisión directiva, hasta me tiraron a mí, con mi hijo Tomas al lado", relató sobre un momento muy álgido.

"Me fui un tiempo del país y me dijeron que tenia que volver, lo hablé con mi familia y me bancaron, porque saben lo que significa para mí el club", abundó el candidato presidencial.

D'Amico continuó diciendo que "hay una persona que me bancó siempre y hoy es mi secretario, que es Sebastián Orsini. Y también Jorge Domínguez. Armamos un equipo con Kudelka qué clasificó a Copa Sudamericano con 1.2 millones de dólares de presupuesto, pero el juez nos daba 600 mil dólares por mercado de pase. Armamos un equipazo con Maxi Rodríguez y Nacho Scocco, pero la pandemia nos mató".

El recorrido de Cristian D'Amico en el club

Y prosiguió sobre ese momento de conducción: "Después hubo que tomar decisiones, pagarle al juez o armar un equipo protagonista. Pierdo bien las elecciones porque el socio eligió a Astore (Ignacio)", dijo en su relato cronológico.

"Y decidí sanear el club y armé un equipo al que no le fue bien. Pelee el campeonato económico. La gente quería fútbol y por eso perdí las elecciones, pero salimos de las manos de la Justicia y recuperamos las llaves del club. Para mí ese fue un gran logro porque le devolví la llave de nuestra casa a los socios", acentuó.

"Astore les prometió un montón de cosas, recibió un club con una deuda de 9 millones de dólares, sin juez de por medio y con 8 hectáreas compradas. Hoy veo el club tan destruido, a los empleados, a los socios que la pasaban mal antes del partido con Huracán y ahí decidí hacer algo", continuó D'Amico.

Por eso, el candidato de Nuevo Frente Rojinegro fue contundente al afirmar: "Son las elecciones más importantes en la historia de Newell's".

Irá por Astore si es presidente

También dijo que si llega a la presidente "voy a auditar la gestión de Astore. Y si encontramos anomalía dispondré su expulsión del club".

En ese sentido, alertó que "lo voy a hacer pasear por todo tribunales, a él y a toda su comisión directiva. Será una auditoría especial. Cuando tengamos los resultados haremos una asamblea extraordinaria para que el socio evalúe y vea lo que pasó en estos cuatro años".

"Tengo el ok para investigar hasta el fondo y lo voy a hacer. Agrego a las agrupaciones que se sumaron, también a Ignacio Grivarello quien priorizo el bien de Newell's y bajó su candidatura por el movimiento 1974", apuntó.

Y a modo de cierre, D'Amico expresó: "Cometí errores y aciertos, todo lo que hice me sirvió para experiencia de manejar un club en una situación crítica. Descuidé mucho a mi familia y le quiero agradecer porque volvieron a confiar en mí".

Por eso, se esperanzó con que "ojalá me den la oportunidad, estoy preparado, me dicen que soy otra persona, estoy más pensante. Estoy preparado para arrancar otro proceso de reconstrucción en el club pero lo que importa es lo que hacemos del 14 hacia delante".

"Lo elegí a Claudio Vivas porque nos juntamos por mayo, siempre lo quise traer al club y no se pudo. Le di mi idea porque sabía que el club se iba a ir complicando. Estamos a 4 días de las elecciones y con él no hablamos de dinero. Cuando analicé la situación dije tengo que volver. Y acá estoy", redondeó.

"Hoy Newell's necesitaba estar todos juntos, ir en una sola lista, lo intenté pero no hubo caso. Me voy a comprometer a que a partir del 15 voy a llamar a una mesa de diálogo para que todas las agrupaciones aporten por el bien del club. Hay que pensar de acá a 20 años, no a 4. Tenemos que madurar y dejar las chicanas", acotó.

Las otras voces de Nuevo Frente Rojingero

Otro que habló fue el candidato a vice primero, Claudio Polón: "El chico que llevo adentro quiere dar el último paso, dejarlo todo por Newell's. Esto se define por detalles y en nuestro caso es el corazón. Este es nuestro tiempo, dejamos la tranquilidad de la oficina para salir a jugar un partido donde Newell's debe ganar. Newell's primero y después los intereses personales".

El candidato a vice segundo, Gustavo Sayegh Selim, también tomó el micrófono y dijo: "Mi sueño siempre fue ver a Newell's en lo más alto. Mi familia es de Newell's y me dijeron que estaba loco de meterme. Estoy acá por Cristian, a quien conozco del año 2013. Le vamos a dar el gusto a todos de ponerlo en lo más alto. Estamos capacitados en hacerlo".

Además, Cristian Vella, hermano del Tano Luciano, y quien participará en el área fútbol, fue otro de los oradores: "Es una alegría muy grande de participar en esta refundación, me pasé toda la vida en el club. No tuve la suerte de defender la camiseta dentro de la cancha, pero me tocó jugar un partido que a todos los hinchas le hubiera gustado jugar y me tocó en un gran momento de mi vida".

La palabra del que llevará el fútbol

Y el que se encargará de todo el fútbol si la lista gana, Claudio Vivas, aseguró que "todavía no tenemos técnico, no podemos hablar con los jugadores porque no somos gobierno. Vamos a profundizar el área de Malvinas, vamos a dividir el scouting en tres, hay que ir a buscar a los chicos como lo fui a buscar a Duscher y Samuel".

Vivas agregó que "Lo invité a Lucas Bernardi a continuar. Ayúdennos votando. Hay que empezar a disfrutar de nuestros futbolistas. Nuestra historia está marcada por jugadores nacidos en el club como Bielsa, Martino, Griffa y tantos otros. Nuestro primer trabajo es la primera, no está fácil venir a nuestro club, antes había cola para hacerlo. No prometemos nada, solo trabajo y honestidad. Cuando no cumplís con los convenios los futbolistas no quieren venir".