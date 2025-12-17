La Capital | Ovación | Central

Central: el volante ofensivo que Jorge Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo

El Canalla empieza a moverse en el mercado de pases y el flamante entrenador solicitó un futbolista en especial, al que dirigió en su paso por Colo Colo

17 de diciembre 2025 · 14:17hs
Claudio Aquino está jugando en Colo Colo

Nombrado el nuevo entrenador, en Central ya se trabaja de lleno en el mercado de pases y hay un futbolista por el que Jorge Almirón habría hecho un pedido especial a la dirigencia canalla para sumarlo como refuerzo de cara a la temporada 2026.

Se trata de un jugador que el ahora DT auriazul tuvo en Colo Colo de Chile: Claudio Aquino, el volante ofensivo que tuvo un gran año en 2024, jugando para Vélez, cuando el equipo de Liniers fue campeón de la Liga Profesional.

Por el momento lo único que se conoce es el interés de Central por contratar a Aquino, lo que da que pensar que ya habría algún tipo de negociación en marcha o a punto de iniciarse.

El pedido de Jorge Almirón por Aquino

Aquino, de 34 años (24 de julio de 1991), llegó a Colo Colo en enero de este 2025 y lo hizo por expreso pedido de Almirón. Eso es lo que le da en cierta forma mayor fortaleza a la información.

Aquino2
Aquino tuvo dos muy buenos años en Vélez, sobre todo en 2024, cuando fue campeón de la Liga Profesional.

El futbolista nacido en Adrogué tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2026 y ese es un punto que le puede jugar en contra al Canalla, pero todo dependerá de qué tipo de ofrecimiento hagan desde Arroyito. Según informaron desde Chile, el futbolista es uno de los contratos más altos del plantel trasandino.

El último recuerdo de Aquino en el fútbol argentino remite al Vélez campeón de la Liga Profesional 2024, en el que fue una pieza clave, con varios goles sobre el lomo, mucho de ellos de tiro libre. Con la camiseta del Fortín, entre 2023 y 2024, disputó 36 partidos y anotó ocho tantos.

Los clubes por los que pasó el volante ofensivo

En 2009 inició su carrera en Ferro y después pasó por Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Fluminense, Belgrano, Unión, Guaraní, Cerro Porteño, Vélez y ahora Colo Colo.

Almirón tiene contrato por un año más en Colo Colo, pero Central hará el intento para traerlo como refuerzo.

En este 2025 jugó 28 partido en el torneo local y convirtió seis goles. También disputó seis encuentros en Copa Libertadores con el Cacique.

En lo que hace a Copa Libertadores es un jugador con una larga experiencia, ya que la jugó no sólo con la camiseta de Colo Colo, sino que lo hizo en tres temporadas (2021, 2022 y 2023) con Cerro Porteño, con Guaraní en 2019, con Independiente en 2015 y con Godoy Cruz en 2014. En total acumula 36 partidos en el torneo continental, con cuatro goles en su haber.

