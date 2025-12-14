Ignacio Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

El nuevo presidente de Newell's, Ignacio Boero, se mostró emocionado ya antes de que se conozcan los números oficiales del escrutinio

Ignacio Boero y el abrazo con Fuerza Leprosa, con Julián González y Juan Cuneo. También lo saludó otro candidato, Guillermo Muñoz.

Mucho antes de que aparecieran los números oficiales, la agrupación Unen ya había empezado los festejos. Ignacio Boero sabía por entonces que ya era el próximo presidente de Newell's y empezó a hablar como tal. Por supuesto, a pura emoción. Y aseguró que lo primero que hará "es ir a la AFA".

Si bien trató de ser cauto, ya hasta la oposición empezaba a reconocer la derrota. Por eso, las felicitaciones llegaron muy pronto y Boero se prestó a los micrófonos. "El socio nos votó porque confía en nosotros, en mí, en Roberto Sensini, en toda mi comisión directiva que es muy buena".

"El club viene de diez años muy malos y quiso un cambio", dijo el flamante presidente rojinegro. "Lo más importante ahora es armar el equipo de primera división. Dimos un mes de ventaja. Necesitamos a partir de mañana empezar a trabajar" . En la misma sintonía se expresó el nuevo director deportivo, Roberto Sensini.

La responsabilidad de Ignacio Boero

Boero continuó diciendo que "lo importante es que tenemos que cambiar el club. Es una responsabilidad grande y tenemos la seguridad que no los vamos a defraudar".

Otra de las frases sentidas de Ignacio Boero fue que “los socios y socias van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados”.

"Es una responsabilidad muy grande por la gente que me votó y la que no. Somos gente honrada y trabajadora que sabemos lo que tenemos que hacer desde este lunes", dijo un feliz Boero.

"Desde temprano estaremos trabajando en Newell's, porque nos dejaron en una condición muy delicada, como la de los empleados del club que hace tres meses que no cobran".

Boero no quiso hablar sobre el técnico y dijo que "lo resolverá Roberto (Sensini) pronto". Y les agradeció a "julián González y Juan Cúneo por venir a saludarnos. Lo importante es que todos pensemos en Newell's a partir del lunes".

Y aseguró que "iré a la AFA ya este lunes, porque hay que ponerse a trabajar ya".