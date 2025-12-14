La Capital | Ovación | Ignacio Boero

Ignacio Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

El nuevo presidente de Newell's, Ignacio Boero, se mostró emocionado ya antes de que se conozcan los números oficiales del escrutinio

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

14 de diciembre 2025 · 20:39hs
Ignacio Boero y el abrazo con Fuerza Leprosa

Marcelo Bustamante

Ignacio Boero y el abrazo con Fuerza Leprosa, con Julián González y Juan Cuneo. También lo saludó otro candidato, Guillermo Muñoz.

Mucho antes de que aparecieran los números oficiales, la agrupación Unen ya había empezado los festejos. Ignacio Boero sabía por entonces que ya era el próximo presidente de Newell's y empezó a hablar como tal. Por supuesto, a pura emoción. Y aseguró que lo primero que hará "es ir a la AFA".

Si bien trató de ser cauto, ya hasta la oposición empezaba a reconocer la derrota. Por eso, las felicitaciones llegaron muy pronto y Boero se prestó a los micrófonos. "El socio nos votó porque confía en nosotros, en mí, en Roberto Sensini, en toda mi comisión directiva que es muy buena".

"El club viene de diez años muy malos y quiso un cambio", dijo el flamante presidente rojinegro. "Lo más importante ahora es armar el equipo de primera división. Dimos un mes de ventaja. Necesitamos a partir de mañana empezar a trabajar". En la misma sintonía se expresó el nuevo director deportivo, Roberto Sensini.

>>Leer más: El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

La responsabilidad de Ignacio Boero

Boero continuó diciendo que "lo importante es que tenemos que cambiar el club. Es una responsabilidad grande y tenemos la seguridad que no los vamos a defraudar".

Otra de las frases sentidas de Ignacio Boero fue que “los socios y socias van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados”.

"Es una responsabilidad muy grande por la gente que me votó y la que no. Somos gente honrada y trabajadora que sabemos lo que tenemos que hacer desde este lunes", dijo un feliz Boero.

"Desde temprano estaremos trabajando en Newell's, porque nos dejaron en una condición muy delicada, como la de los empleados del club que hace tres meses que no cobran".

Boero no quiso hablar sobre el técnico y dijo que "lo resolverá Roberto (Sensini) pronto". Y les agradeció a "julián González y Juan Cúneo por venir a saludarnos. Lo importante es que todos pensemos en Newell's a partir del lunes".

Y aseguró que "iré a la AFA ya este lunes, porque hay que ponerse a trabajar ya".

Noticias relacionadas
El festejo de los jugadores de Argentino, que en el predio de la AFA vencieron a Boca y se quedaron con el título del fútbol playa.

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Cuando todo estaba en armonía, entre Ariel Holan y Gonzalo Belloso. La relación sigue bien, pero la dirigencia apuntó para otro lado en la temporada 2026.

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Los socios siguen haciendo largas filas para poder votar en Newells.

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Figurita repetida. Agustín Canapino celebrando en un podio, en este caso el título del TC Pick UP. Titán del automovilismo nacional.

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Ver comentarios

Las más leídas

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Lo último

Participación histórica en las elecciones de Newells: votaron más de 11 mil personas

Participación histórica en las elecciones de Newell's: votaron más de 11 mil personas

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

Avanzado el escrutinio Ignacio Boero será el ganador de las elecciones en Newell's. Restan los números finales.

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero con una participación histórica

Por Rodolfo Parody
Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Por Rodolfo Parody
Ovación

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Ovación
Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Por Rodolfo Parody
Ovación

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Policiales
Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La Ciudad
El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
La Ciudad

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos