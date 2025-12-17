La Capital | La Región | Alvear

Alvear es ciudad y consolida su historia con la asunción del intendente y concejales

La comunidad de Alvear celebró el paso histórico de comuna a ciudad tras 110 años de vida institucional, en una jornada que reunió vecinos, autoridades y referentes sociales en la Casona Antigua

17 de diciembre 2025 · 15:49hs
Pighin definió la jornada como un “momento bisagra”

Pighin definió la jornada como un “momento bisagra”, un antes y un después en la historia local, y remarcó que las obras públicas realizadas y las que están en marcha no son promesas, sino el resultado de una gestión que planifica y ejecuta para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.
La ciudad de Alvear vivió una jornada que quedará marcada en su historia institucional el pasado sábado 13 de diciembre, cuando, con un acto solemne y profundamente emotivo realizado en la Casona Antigua, concretó su transformación formal de comuna a ciudad luego de 110 años de vida institucional.

Ante una nutrida presencia de vecinos, autoridades provinciales y regionales, representantes de instituciones y actores sociales, Carlos Pighin asumió como el primer intendente electo, se tomó juramento a los concejales y quedó constituido el primer gobierno municipal de la flamante ciudad.

Clima de celebración

Desde las 19, la comunidad comenzó a acercarse al lugar, acompañada por música en vivo que aportó un clima íntimo y solemne. La ceremonia combinó el protocolo institucional con gestos simbólicos que reforzaron el sentido de pertenencia y continuidad histórica. El paso de Alvear a ciudad no fue presentado solo como un cambio administrativo, sino como la culminación de un proceso sostenido de crecimiento poblacional, urbano, productivo y social.

Alvear - elección primer intendente 4

Durante el acto se recordó que la declaración como ciudad fue posible a partir de la Ley Nº 14662, sancionada por la Legislatura de Santa Fe, que reconoció el desarrollo alcanzado por la localidad y abrió una nueva etapa de organización institucional acorde a su realidad actual.

Voces desde adentro

Entre los testimonios recogidos durante la jornada se destacó el de Analía Torres Costa, docente jubilada y exdirectora de la escuela primaria de la localidad, quien definió el momento como un hito histórico para Alvear. Nacida y criada en la ciudad, señaló que fue testigo del crecimiento sostenido del pueblo y de cómo ese proceso hoy se consolida con la categoría de ciudad.

Alvear - elección primer intendente 2

Desde su experiencia en el ámbito educativo, remarcó que el aumento poblacional y el desarrollo urbano se reflejan claramente en los barrios y en las escuelas, donde la demanda creció de manera constante. En ese marco, valoró especialmente el apoyo a la cultura y a las instituciones educativas como uno de los ejes centrales de la gestión local.

Una nueva etapa

El momento central de la noche llegó con la jura y toma de posesión de las autoridades municipales. Carlos Pighin asumió formalmente como primer intendente de Alvear como ciudad, acompañado por los concejales que integran el primer Concejo Municipal y por los integrantes del gabinete, dando inicio al funcionamiento de la nueva estructura institucional.

Uno de los instantes más simbólicos fue la entrega de la Llave de Alvear, gesto que representó la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad y el compromiso con su comunidad.

Alvear - elección primer intendente 3

A esto se sumó el reconocimiento patrimonial a la Casona Antigua, declarada edificio de Interés Histórico Municipal, reforzando la idea de que el futuro se construye sobre una base de memoria e identidad.

El acto contó con un amplio acompañamiento político e institucional que dio cuenta de la relevancia regional del paso de Alvear a ciudad. Estuvieron presentes intendentes y jefes comunales de localidades vecinas, legisladores provinciales y autoridades del Ejecutivo santafesino, quienes coincidieron en destacar el crecimiento sostenido de la localidad y su consolidación dentro del sur del área metropolitana de Rosario.

En ese marco, el senador departamental, Ciro Seisas subrayó que la transformación de Alvear en ciudad no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de planificación, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional que viene dándose desde hace años en el departamento Rosario.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, valoró el paso institucional de Alvear como parte del fortalecimiento del entramado urbano y productivo del sur metropolitano, destacando la articulación entre ciudades vecinas y la necesidad de pensar el desarrollo desde una lógica regional.

En la misma línea, el intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, sostuvo que la transformación de Alvear en ciudad refleja un proceso de madurez institucional y crecimiento sostenido, y remarcó la importancia de consolidar agendas comunes entre localidades de la región.

Dentro del acompañamiento institucional también se destacó la mirada del Ministerio de la Producción de Santa Fe, a través de la Secretaría de Turismo. En ese marco, Mirian Talamone, funcionaria de esa área, subrayó la importancia del paso de Alvear a ciudad como una oportunidad estratégica para pensar el desarrollo local de manera integral, articulando producción, identidad y propuestas turísticas.

La funcionaria remarcó que el nuevo estatus institucional le permite a Alvear proyectarse con mayor claridad dentro de los circuitos regionales, fortaleciendo su perfil productivo y generando condiciones para el crecimiento de iniciativas vinculadas al turismo, la cultura y el entramado emprendedor.

El primer intendente

Carlos Pighin combinó la dimensión institucional del momento con una fuerte carga personal y comunitaria. Señaló que no solo asumía una responsabilidad de gobierno, sino que atravesaba una emoción profunda como vecino, marcada por la gratitud, la memoria y la esperanza.

Pighin definió la jornada como un “momento bisagra”, un antes y un después en la historia local, y remarcó que las obras públicas realizadas y las que están en marcha no son promesas, sino el resultado de una gestión que planifica y ejecuta para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Al señalar que Alvear es hoy la octava ciudad del departamento Rosario, subrayó el carácter colectivo del logro y la importancia del trabajo en equipo, en colaboración con los vecinos.

El discurso concluyó entre aplausos prolongados y un clima de emoción visible, coronando una noche histórica para la comunidad. Autoridades y vecinos compartieron un brindis final en la Casona Antigua, sellando una jornada que dejó una certeza compartida: Alvear inicia una nueva etapa de su historia como ciudad, con bases sólidas y un fuerte sentido de pertenencia.

