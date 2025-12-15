La Capital | Ovación | Ignacio Boero

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El flamante titular de Newell's y su CD iniciaron la gestión con múltiples actividades. Por la tarde, Ignacio Boero y Roberto Sensini viajaron a Buenos Aires.

Gustavo Conti

15 de diciembre 2025
Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s

Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero. 

Newell’s empezó formalmente el ciclo de Ignacio Boero al frente de la institución y el flamante presidente lo hizo de manera protocolar en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, El primer día fue de múltiples actividades, con viaje incluido junto a Roberto Sensini para visitar la AFA y terminar de cerrar al nuevo entrenador.

Lo que siguió después de muchas recorridas por las diferentes instalaciones fue el viaje a Buenos Aires para visitar la AFA y a la vez encaminar la contratación del nuevo entrenador, que debería estar el jueves en Bella Vista cuando el plantel retome la actividad.

Lo primero que recibió la nueva comisión directiva leprosa fue la felicitación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. “Felicitaciones a Ignacio Boero y a la nuevo Comisión Directiva de @Newells por el triunfo en el acto eleccionario; también a todos los socios y socias de La Lepra por la gran jornada democrática. ¡Éxitos en esta etapa!”, publicó el Chiqui en su cuenta de X.

Más temprano este lunes fue la Liga Profesional de Fútbol la que hizo llegar sus saludos. “Felicitaciones a @NachoBoeroNob, nuevo presidente de @Newells, a la flamante Comisión Directiva y a todos los socios de la Lepra por el acto eleccionario. ¡Éxitos!”, tuiteó la cuenta oficial de la Liga.

Una larga jornada para Ignacio Boero y los suyos

Esta primera jornada de la electa dirigencia resultó intensa. A las 8.30 se hizo formalmente el traspaso de autoridades en el palco oficial, donde el ahora expresidente Ignacio Astore concurrió al Coloso y le pasó el mando al flamante, Ignacio Boero.

>>Leer más: Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

Trascartón toda la comisión directiva dejó constancia, a través de su firma, de los respectivos cargos que desempeñarán. Una vez que se cumplió con este formalismo, todos los integrantes de la mesa directiva pisaron el césped del Coloso para la foto oficial. Lo que siguió fue la conferencia de prensa en el mismo estadio y la palabra de Boero de que no pasará de martes o miércoles la designación del nuevo entrenador.

Luego del intercambio con la prensa, el siguiente paso del titular leproso fue dirigirse al Complejo Jorge Griffa junto al flamante director deportivo. Roberto Sensini.

El resto de la comisión empezó a ordenar las tareas en el club y los vicepresidentes Juan Manuel Medina y Hernán Botta, tomaron las riendas de la administración del club. Ahí se fueron encontrando con las novedades del estado contable de Newell’s y con varias sorpresas, como cheques rechazados y deudas de todo tipo.

Como dijo Boero apenas se supo que ganaba las elecciones, la prioridad era solucionar el atraso salarial de los empleados del club y en ese sentido una de las reuniones principales fue con sus representantes gremiales, de Utedyc, para solucionar el tema. La promesa es que sea rápida.

También se dieron las primeras reuniones con el equipo de comunicación del club. Mientras que Julio Lamas también empezó a interiorizarse de todas las cuestiones referidas a todos los deportes del club. El laureado entrenador del básquet nacional no vivirá en la ciudad, pero sí vendrá seguido y hará una especie de consultoría para llevar adelante el mejoramiento de los deportes amateur de la institución. Al menos seguirá hasta que todo ese panorama se ordene.

>>Leer más: El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newell's hasta 2029

Después, el viaje a Buenos Aires

Una vez terminadas las recorridas de Boero y Sensini por el Parque y Bella Vista, el flamante presidente y su director deportivo emprendieron viaje a Buenos Aires con el objetivo de reunirse con las autoridades de la AFA.

En ese sentido, a primera hora de la tarde Boero respondió el mensaje de Tapia por las redes con un sugestivo: “Muchas gracias Chiqui, mucho trabajo juntos por delante”.

La relación con la AFA es prioridad para Boero, pero a la vez definir al nuevo DT, que no sería Martín Anselmi y habrá que ver si es la dupla Orsi-Gómez. Por eso fue también el viaje, con el fin de entablar las comunicaciones con los candidatos a asumir la conducción del primer equipo, que el jueves debe volver al trabajo.

Para un excorredor como Ignacio Boero, un inicio de gestión a toda máquina.

