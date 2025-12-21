La Capital | Ovación | Newell's

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Los juveniles tiene contrato hasta diciembre de 2026 y las autoridades del club buscan una renovación del vínculo para no correr mayores riesgos

Por Rodolfo Parody

21 de diciembre 2025 · 06:10hs
Valentino Acuña fue titular en los tres últimos partidos del Clausura. El juvenil puso la cara.

Valentino Acuña fue titular en los tres últimos partidos del Clausura. El juvenil puso la cara.

Pasó la primera semana de la nueva comisión directiva de Newell’s y entre las gestiones que se llevan adelante referidas al plantel, existe un tema que está entre las prioridades. Esta tarea es solucionar en breve el contrato de los jugadores que hoy son el principal capital del club, Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar.

Los juveniles formados en la entidad del Parque son potencialmente la principal fuente de ingresos económicos, en el caso de una venta, y resulta imprescindible extender el vínculo de ambos. Hoy los dos tienen contrato hasta diciembre de 2026.

Para que los meses no vayan pasando y exista el riesgo de que surja un inconveniente en la extensión del contrato, las autoridades se encuentran abocadas a acordar una nueva relación contractual con Acuña y Gómez Mattar.

Por nuevos contratos, antes de fin de año

La intención es que se llegue a un acuerdo antes de fin de año, dar vuelta la página y atender de lleno otras cuestiones, como los refuerzos, si bien ya se trabaja al respecto, como también en la permanencia de Luciano Herrera y Carlos González, con diferente nivel de dificultades.

Según la fuente consultada del club, no quieren que les pase lo de Mateo Silvetti, cuyo contrato vencía en diciembre de 2025 y por esa razón fue transferido en una situación que consideran fue desventajosa para Newell’s. Esa venta a Inter Miami fue por 4 millones 500 mil dólares, más objetivos.

Si un contrato no se renueva 6 meses antes de su finalización, el futbolista tiene la libertad de negociar su futuro con otro club y se queda con el pase.

Y si no hay un acuerdo de un nuevo contrato próximo a esos 6 meses previos a la fecha de vencimiento del vínculo, las exigencias para firmar del lado del futbolista pueden ser mayores.

Jerónimo Gómez Mattar, con la cinta de capitán que llevó por decisión de Fabbiani.

Jerónimo Gómez Mattar, con la cinta de capitán que llevó por decisión de Fabbiani.

Estas razones son suficientes para tratar de asegurarse a Acuña y Gómez Mattar cuanto antes. Por ese motivo se dieron los primeros pasos para prolongar los contratos de los mediocampistas juveniles, quienes en octubre de 2024 firmaron hasta diciembre 2026.

La información del interés de Atlanta United para llevarse a Acuña la Major League Soccer (MLS) también es una señal de alerta, si bien por el momento se tratan de sondeos.

Los juveniles, consolidación y luego en venta

Antes de convertirse en gobierno, la actual dirigencia comandada por Ignacio Boero planteó que era necesario que los futbolistas surgidos del club se potencien en la primera división, el equipo los pueda aprovechar y luego sí analizar la posibilidad de una transferencia que le resulte beneficiosa económicamente al club.

Esto comprende en primer lugar a Acuña y Gómez Mattar, como a otros sobre los que también hay expectativas de que se revaloricen: Facundo Guch, Luca Regiardo y Jerónimo Russo.

El pibe de Newell's Valentino Acuña domina la pelota ante el Globo.

El pibe de Newell's Valentino Acuña domina la pelota ante el Globo.

Es el mismo pensamiento de otros actores políticos del club, tal cual expresaron en el período preelectoral. En el caso del Movimiento Rojinegro Querido, de Cristian D’Amico, ratificó esa idea a través de una nota enviada a la directiva en la que solicitó “la mayor prudencia posible en cuanto a la venta de juveniles del club”, a partir de las versiones sobre el interés de Atlanta United por Acuña.

El aporte de Valentino Acuña y Gómez Mattar

Para la constitución del equipo de primera, Acuña y Gómez Mattar dan señales de que pueden ser valiosos. En el caso del volante mixto, su presencia fue importante en el final del torneo Clausura. A los 19 años, fue titular en los últimos 3 partidos y asumió con personalidad el riesgo de perder la categoría.

Durante el año, entre el Apertura, Clausura y la Copa Argentina, participó en 13 partidos (4 de titular y 9 ingresando desde el banco).

>> Leer más: Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

En el año también tuvo participaciones internacionales con la selección argentina sub-20. En enero jugó el Sudamericano de la categoría de Venezuela y fue subcampeón. En ese momento se hablaba de que lo seguían de Inter, PSG y Borussia Dortmund.

Entre septiembre y octubre compitió con la selección en el Mundial sub-20 de Chile y otra vez fue subcampeón.

Gómez Mattar, volante ofensivo completó 6 partidos (todos entrando desde el banco) en Newell’s, entre el Clausura y Copa Argentina. Y con la selección argentina sub-17 jugó el Sudamericano y el Mundial.

Jerónimo Gómez Mattar fue una opción que tuvo Newell's en el banco.

Jerónimo Gómez Mattar fue una opción que tuvo Newell's en el banco.

Uno y otro irrumpieron desde abajo con condiciones que prometen. El club se encuentra ante la misión de asegurarlos, para bien de Newell’s.

