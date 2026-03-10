La Capital | Ovación | Newell's

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

La Lepra tiene que cortar la racha negativa y solo sirve la victoria ante Platense. Newell's está hundido en las tablas anual y del promedio

Rodolfo Parody

10 de marzo 2026 · 06:10hs
Walter Núñez es la principal y única variante de ataque que mostró hasta el momento Newells. Con el extremo solo no alcanza y es necesario que aparezcan otros esta noche frente a Platense.

Walter Núñez es la principal y única variante de ataque que mostró hasta el momento Newell''s. Con el extremo solo no alcanza y es necesario que aparezcan otros esta noche frente a Platense.

Por tercer partido seguido, Newell’s jugará en el Coloso. El paro del fútbol derivó en la suspensión de la 9ª fecha, con la correspondiente postergación del enfrentamiento que tenía contra Vélez en Liniers, y prolongó los días de espera entre la derrota de la Lepra en el clásico y una nueva presentación.

Que será esta noche, en el incómodo horario de las 22, frente a Platense en el Coloso. El presente le demandará lo de costumbre. La conquista de los tres puntos. Es un objetivo imprescindible. Último en la tabla anual y 26º entre 30 equipos en la de los promedios, resulta obvio entender por qué hay que ganar.

Tres son los encuentros consecutivos que perdió Newell’s. Sin convertir en ninguno. En la última caída, frente a Central, ya tuvo en el banco a Frank Kudelka. El entrenador que recién ahora dispuso de unos días para la preparación de un equipo acostumbrado a las derrotas. Que acumula 6 en 8 fechas, sin conocer el triunfo. Ese mismo que buscará frente a Platense, de mejor actualidad que la Lepra, con 13 puntos y apenas un traspié, frente a Independiente.

El dolor de la derrota en el clásico

El dolor del 0-2 en el clásico fue un impacto fuerte para el conjunto rojinegro. Por lo que representa ese partido y por la secuencia de resultados adversos que lo empujan a una situación extrema. El descenso es una sombra que acecha y el equipo no está haciendo nada para traer algo de luz. Hoy la confianza se deposita en la mano de Kudelka para alterar un destino que hasta el momento pinta feo.

>>Leer más: ¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

La expectativa es que el entrenador sea capaz de potenciar los recursos con los que cuenta, que son ni más ni menos que jugadores que no fueron dando la talla para una mejor campaña.

En este momento adverso y alarmante, ganar es todo. La forma de conseguirlo no es de cualquier manera. No se triunfa de casualidad. Pero si así y todo no sobran los recursos y no se consigue un fútbol que entusiasme, el triunfo debe llegar. Para reducir la angustia y que traiga algo de tranquilidad, generando un ambiente más saludable en la búsqueda de un conjunto que brinde mínimas certezas y mayor confianza. Que se despegue del fondo de las tablas.

Lo que pretende Frank Kudelka

Kudelka fue claro sobre lo que quiere y le agrada. Un equipo que proponga y que ejerza superioridad a partir de la posesión, con salida por abajo y evitando el recurso del envío largo para sacar provecho de la segunda pelota. Es consciente, tal cual se desprende de sus palabras, que requiere de tiempo para sostener esa idea y que el cambio será paulatino.

Esto no indica que Kudelka vaya a resignarse. Pretenderá que rasgos de su pensamiento futbolístico vayan apareciendo desde este enfrentamiento contra Platense. El rival es el apropiado para intentarlo. Acostumbra a dejarles el protagonismo a los contrarios.

>>Leer más: Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La cuestión es qué hará Newell’s. Cómo manejará la pelota. Cuáles serán los caminos elegidos para acercarse al gol. Qué desempeño tendrá sin la pelota cuando se requiera retroceso y recuperación.

Todos aspectos sobre los cuales el conjunto rojinegro defeccionó durante el torneo y sobre los que es imprescindible perfeccionar. A partir de una creación fluida con los mediocampistas y los laterales. Y delanteros que tengan justeza en el remate. Cinco goles en 8 fechas es muy poco para un equipo que requiere sumar puntos.

Ausencias y nuevas incorporaciones en el Coloso

No ayuda para el compromiso de esta noche la ausencia de Matías Cóccaro y David Sotelo, por diferentes lesiones, para recomponer el juego ofensivo. Es que sin sobresalir ni tener un nivel relevante, fueron de los pocos futbolistas que mostraron algo distinto. Y si se habla de bajas, se agrega la de otro lesionado, el zaguero Oscar Salomón.

Por el contrario, el delantero Walter Mazzantti y el lateral Martín Ortega, flamantes incorporaciones, concentraron y seguro estarán en el banco.

En el mismo día que cierra el mercado de pases y se espera alguna novedad con respecto a otro refuerzo, el equipo del Parque irá por la primera victoria en el torneo. Servirá de muy poco que no se gane. Con esa premura jugará frente a su público.

