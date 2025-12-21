La Capital | Ovación | Newell's

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Para el inicio de la pretemporada hubo futbolistas que no fueron convocados a Bella Vista, entre ellos varios a los que se les termina el contrato

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

21 de diciembre 2025 · 06:10hs
Juanchón García volvió a Newells a mediados de 2024. No seguiría en el club.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Juanchón García volvió a Newell's a mediados de 2024. No seguiría en el club.

El segundo y último entrenamiento de la semana de Newell's, con la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, se realizó el sábado por la mañana en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista. En estos dos días hubo futbolistas que no fueron convocados y el futuro de ellos asoma lejos del Parque.

Para el inicio de la pretemporada no fueron citados Juan Manuel García, Alejo Tabares, Genaro Rossi, Lisandro Montenegro y Brian Calderara, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, además de Pablo Altamirano y Josué Colman.

Si bien se dejó abierta la chance de una negociación con aquellos a los que se les termina el contrato, como Carlos González, Luciano Herrera y Víctor Cuesta, entre otros, las señales que se dieron con respecto al futuro de los mencionados más arriba asoma compleja.

El último que llegó a Newell's, fuera de los planes

Colman fue la última incorporación de Newell's. Si bien llegó con el pase en su poder y firmó el contrato hasta diciembre de 2026, es posible que rescinda.

Con respecto a Calderara, se menciona la posibilidad de que continúe en Chacarita.

Los jugadores que se fueron

Hasta el momento, los que se sabe que no seguirán en Newell's son Ever Banega, Lucas Hoyos, Darío Benedetto y Gonzalo Maroni.

Newell's tiene que resolver la situación de Carlos González y Luciano Herrera. Hoy son por los que se demostró mayor interés para que se queden.

>> Leer más: Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

También deber definirse lo que suceda con otros a los que se les vence el contrato, como Víctor Cuesta y Luciano Lollo, quien podría seguir su carrera en Aldosivi.

Noticias relacionadas
Las chicas de Newells ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. 

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

El lateral Armando Méndez regresó a Newells del préstamo en Lanús. ¿Seguirá?

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Ever Banega en su segunda y última etapa en Newells.

El crack que se va de Newell's sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

Juan Esnáider en Newells en 2005.

El ex-Newell's Juan Esnáider habló a corazón abierto sobre la muerte de su hijo un día de Navidad

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Los que no funcionan ni cambian de rubro son generalmente de menor escala. Los que están vacíos y los que se reconfiguran

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Por Alicia Salinas
Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas