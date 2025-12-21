Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Para el inicio de la pretemporada hubo futbolistas que no fueron convocados a Bella Vista, entre ellos varios a los que se les termina el contrato

Juanchón García volvió a Newell's a mediados de 2024. No seguiría en el club.

El segundo y último entrenamiento de la semana de Newell's , con la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, se realizó el sábado por la mañana en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista. En estos dos días hubo futbolistas que no fueron convocados y el futuro de ellos asoma lejos del Parque.

Para el inicio de la pretemporada no fueron citados Juan Manuel García, Alejo Tabares, Genaro Rossi, Lisandro Montenegro y Brian Calderara , cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, además de Pablo Altamirano y Josué Colman.

Si bien se dejó abierta la chance de una negociación con aquellos a los que se les termina el contrato, como Carlos González, Luciano Herrera y Víctor Cuesta, entre otros, las señales que se dieron con respecto al futuro de los mencionados más arriba asoma compleja.

Colman fue la última incorporación de Newell's. Si bien llegó con el pase en su poder y firmó el contrato hasta diciembre de 2026, es posible que rescinda.

Con respecto a Calderara, se menciona la posibilidad de que continúe en Chacarita.

Los jugadores que se fueron

Hasta el momento, los que se sabe que no seguirán en Newell's son Ever Banega, Lucas Hoyos, Darío Benedetto y Gonzalo Maroni.

Newell's tiene que resolver la situación de Carlos González y Luciano Herrera. Hoy son por los que se demostró mayor interés para que se queden.

También deber definirse lo que suceda con otros a los que se les vence el contrato, como Víctor Cuesta y Luciano Lollo, quien podría seguir su carrera en Aldosivi.