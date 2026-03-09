La Capital | Ovación | Walter Mazzantti

Walter Mazzantti firmó con Newell's y concentró para el partido contra Platense

El club del Parque anunció la contratación del extremo, a préstamo de Independiente por una temporada. Este martes se sentará en el banco de suplentes

9 de marzo 2026 · 20:22hs
Walter Mazzantti estuvo en la práctica de Newells de este mismo lunes.

Walter Mazzantti estuvo en la práctica de Newell's de este mismo lunes.

Walter Mazzantti se convirtió este lunes en nuevo jugador de Newell’s, una vez que se terminó de cerrar la negociación con Independiente, propietario del pase. El club del Parque lo anunció de manera oficial a través de sus redes sociales.

Sin pausa, el delantero quedó concentrado en Bella Vista y este martes se sentará en el banco de suplentes frente a Platense, listo para ingresar si así lo decide Frank Kudelka.

Una de las prioridades del entrenador, antes de que este martes cierre el mercado de pases, era contar con un atacante. Puso su mirada en Mazzantti y la comisión directiva se lo trajo.

El reencuentro del técnico y el delantero

Kudelka conoce a Mazzantti por dirigirlo en Huracán entre 2024 y 2025. Fueron los mejores momentos en la carrera del futbolista.

Esos buenos rendimientos del extremo en Huracán, contrastaron con lo que pasó después. Decayó su juego durante su reciente paso por Independiente, que lo compró a mediados de 2025 en 3 millones 50 mil dólares.

Bajó su nivel, sin convertir goles, a tal punto que Gustavo Quinteros lo utilizó poco en el actual torneo Apertura. Fue titular solo un partido, justamente contra Newell’s en la 2ª fecha jugada en el Coloso.

Sin mucho protagonismo, Independiente resolvió cederlo a préstamo a Newell’s por un año a cambio de 200 mil dólares y fijándose una opción de compra del 70 por ciento del pase en 3 millones de dólares.   

Mazzantti entrenó en Bella Vista

Mazzantti formó parte de la última práctica del plantel de Newell's, realizada este lunes por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, mientras se resolvían los últimos detalles para su contratación.

El delantero vestirá desde este martes la camiseta rojinegra, a la espera de empezar a sumar minutos en Newell’s y darle a Kudelka otra opción de ataque, un sector al que le faltan variantes. Su principal característica es la velocidad.

Otro que se incorporó recientemente, el lateral Martín Ortega, fue citado para el compromiso frente al Calamar.

Kudelka convocó a 24 futbolistas, de los cuales uno no firmará planilla, pero no es espera ni que sea Mazzantii ni Ortega.

