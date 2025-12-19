La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

El presidente Ignacio Boero presentó a la dupla técnica ante el plantel en el predio de Bella Vista. Regresó una cara que quiere el hincha

19 de diciembre 2025 · 21:07hs
El lateral Armando Méndez regresó a Newell's del préstamo en Lanús. ¿Seguirá?

Newell's ya tiene nuevo cuerpo técnico en funciones con la presentación de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, que este viernes dirigieron, por la tarde, el primer entrenamiento en el predio de Bella Vista. Fueron presentados por el presidente Ignacio Boero al plantel. En la práctica estuvo Armando Méndez, que volvió del préstamo en Lanús.

El lateral viene de jugar en el Granate y tiene contrato vigente con Newell's. Si se queda sería el primer refuerzo de la temporada.

Hasta los últimos días de diciembre se realizarán entrenamientos de mantenimiento físico y futbolístico, mientras que se termina de conformar el plantel definitivo, que arrancará la pretemporada el próximo 2 de enero en el predio de zona oeste.

La idea del director deportivo Roberto Sensini y de los entrenadores es que ese día ya esté la mayoría del grupo que afrontará la temporada de competencias.

La pretemporada, en Bella Vista

Las tareas de pretemporada se realizarán en Rosario y el grupo no viajará a otra localidad, debido a la cercanía del debut y a las comodidades que tiene el predio de Bella Vista.

Sí es factible que haya encuentros amistosos a medida que se acerque la fecha del estreno oficial.

Justamente el primer partido del Rojinegro en el Apertura 2026 será el fin de semana del domingo 25 de enero, visitando en Córdoba a Talleres. Y de inmediato, por la 2ª fecha, en la semana del miércoles 28 del mismo mes, recibirá a Independiente en el Coloso.

El sábado habrá entrenamiento matutino y volverán el lunes. Ahora se irá depurando el plantel y empezarán a llegar los refuerzos para que el 2 de enero esté la base que iniciará la pretemporada con un exigente trabajo físico, para sustentar al equipo “intenso” que pretenden Orsi y Gómez para el Newell’s modelo 2026.

Los detalles del primer entrenamiento

A las 17, los futbolistas se reunieron en la cancha número 1 del predio y, tras una introducción por parte del presidente Boero y el director deportivo Sensini, comenzaron los primeros trabajos a cargo del nuevo cuerpo técnico de la institución. Las tareas incluyeron labores físicas y con pelota bajo la atenta mirada e indicaciones de los entrenadores.

Los jugadores que participaron de la primera sesión fueron los arqueros Juan Espínola, Williams Barlasina, Josué Reinatti y Faustino Piotti; los defensores Armando Méndez, Ian Glavinovich, Fabián Noguera, Alejo Montero y Martín Luciano; los volantes Luca Regiardo, Martín Fernández, Jerónimo Gómez Mattar, David Sotelo, Valentino Acuña y Facundo Guch; y los delanteros Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo, Franco Orozco, Thiago Gigena y Alejo Navarro, quien continúa rehabilitándose tras una lesión de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda.

Asimismo, Saúl Salcedo, Jherson Mosquera y Marcelo Esponda se sumarán al plantel en el transcurso de las próximas dos prácticas.

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

