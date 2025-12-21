El sueño del pibe de Newell's: goles en la Messi Cup, esfuerzo, fe y la foto más deseada

Iani Romero tiene 15 años y es una de grandes promesas de la cantera de Newell’s. Anotó 27 goles en el año. El paso a paso de un chico que ilusiona

“Messi tiene muy buena onda, es alguien muy humilde y la foto con Leo me quedó grabada para siempre”, aseguró el pibe de Newell's.

Fue el número nueve de Newell's de la categoría sub-16 que viene de participar en la Messi Cup, que se desarrolló en Miami y que contó con una intensa presencia de Lionel Messi en la tribuna en muchos partidos. Los leprosos terminaron en el séptimo puesto del torneo internacional. El goleador rojinegro de la copa fue Iani Romero, con tres gritos.

El pibe sueña en grande, pero tiene los pies sobre la tierra, con la humildad y el esfuerzo que le inculcan día a día desde su familia. La historia de un chico que promete y quiere progresar a fuerza de goles. Ahora tiene un nuevo tesoro, la foto deseada con el mejor jugador del mundo.

En la Messi Cup , además de Newell’s participaron los equipos de Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter de Italia, Inter Miami y River Plate. Iani es categoría 2010, tiene 15 años, juega en la octava división de AFA de Newell’s y fue una de las figuras de la Messi Cup. “Le doy las gracias a Dios por convertir goles, por esta experiencia linda de poder jugar contra equipos de Europa, la verdad que es hermoso enfrentar a rivales que los ves por televisión y estuvimos a la altura. En lo personal me sentí muy bien. Pude hacerle dos goles al Chelsea, uno al Inter de Italia, estoy muy contento por los tres goles y a seguir luchando por los sueños que tengo. También porque la pasamos muy bien con todo el grupo”, confió la joven promesa rojinegra en diálogo con Ovación.

Justamente, Romero convirtió por duplicado en el 3 a 3 leproso contra Chelsea . “En el primer gol justo entré y cuando me quedó la pelota la paré de pecho, la dejé que pique, abrí el pie y entró en el ángulo. Y el segundo fue de cabeza, algo que habíamos entrenado en la semana”, contó.

“Chelsea tiene una de las mejores canteras del mundo. Te da un plus jugar contra ellos. Ves las diferencias entre los europeos y los argentinos. Nosotros somos más de meter y trabar, más aguerridos y ellos son más de juego y de tenencia”, expresó Iani, que también anotó en el 1 a 1 ante Inter de Italia. “Maxi Contreras tiró el centro atrás, algo que siempre hablamos, y pudimos hacer el gol”, recordó sobre la jugada.

La fe y los 27 goles en 2025 de Iani Romero

Mostraste una remera que decía: “No es suerte, siempre es Dios”, evidentemente sos muy creyente. “Soy muy agradecido con Dios porque él me ayuda y me da fuerzas, esa fe que tengo es la que tenemos que tener todos a la hora de hacer las cosas que nos gustan. Estoy muy contento porque me ayudó en este año a poder convertir en total 27 goles, un montón (risas), en 35 partidos”, relató Iani.

Nunca olvidará el encuentro con Lionel Messi. “Me traje de recuerdo una foto con Messi. En el partido con el Chelsea me dieron el premio al MVP y me fui corriendo rápido a sacarme una foto con Lionel que se estaba yendo”, contó emocionado. “Muy buena onda, es alguien muy humilde y esa foto con Leo me quedó grabada para siempre”, agregó.

“En Miami también fuimos a los shoppings y a la playa, que fue hermoso y disfrutamos muchísimo. La pasamos muy bien con los compañeros del club”, destacó.

Iani8 Iani este año convirtió en total 27 goles en 35 partidos.

Los potreros de Villa Gobernador Gálvez

Sobre su historia de vida, contó que “nací en San Juan, pero desde que tengo un año me crié en Villa Gobernador Gálvez en el barrio llamado Villa Dolores y hace poco estamos con mi familia en Pueblo Esther. En Gálvez cuando era chico estábamos toda la tarde jugando a la pelota y son momentos que te quedan para toda la vida. Jugábamos en la calle o hacíamos los arquitos en un descampado. Se aprende mucho porque jugás contra chicos más grandes, recibís alguna patada (risas) y son momentos que guardás para siempre”.

Además, precisó que “a Newell’s llegué a los seis años, en 2016, en el baby en Malvinas. Al principio jugaba de cinco, no me gustaba largar la pelota, los pasaba a todos, luego en predécima me pusieron de nueve y ahí quedé hasta ahora”.

“Me gustaría jugar en la primera de Newell’s. Y la selección es otro sueño que tengo desde muy chico y lo quiero cumplir. Y más adelante si es posible jugar en la Premier League”, se animó a soñar.

La familia en el corazón

“Somos cuatro hermanos y mis padres. Todos están muy contentos. Están siempre conmigo. Valoro lo que hacen por mí. Los amo. Es una familia humilde que me acompaña a todos lados y saca recursos de donde no tiene para verme bien. Me pongo muy contento por eso. Siguieron el torneo por televisión y me contaron que cuando hacía los goles se largaban a llorar”, reveló muy emocionado.

“Mi papá (Gastón Romero) jugó en Estudiantes de La Plata y luego fue a Tigres de México. Era enganche, zurdo”, contó sobre su padre, que además es director técnico en Coronel Aguirre y “me ayuda mucho para darme consejos después de los partidos y ahora aprendí a escucharlo. También le agradezco a mi mamá, que hace todo lo posible para verme bien junto a mis hermanos”, añadió.

¿Cuáles son tus referentes en el puesto? “Miro mucho fútbol. Lo sigo a Maravilla Martínez (Racing), Braian Romero (Vélez) y del exterior a Lautaro Martínez (Inter de Italia), observo a todos los nueves por los movimientos que hacen y cómo se relacionan con la pelota”, concluyó Iani, el pibe que sueña agitando redes.