Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Se medirán este domingo, a las 19.30, frente a Belgrano de Córdoba en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco

Carlos Durhand

20 de diciembre 2025 · 19:18hs
Las chicas de Newells ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. 

A dos años de su ascenso a la primera división, el equipo femenino de primera división de Newell's enfrentará este domingo por el Trofeo de Campeonas 2025 a Belgrano de Córdoba. El encuentro se jugará, desde las 19.30, en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Vale recordar que Newell's obtuvo este derecho por haber logrado el título en el torneo Apertura, mientras que las Piratas ganaron el Clausura. Lo que estará en juego, además del Trofeo de Campeonas, será nada menos que el boleto a la Copa Libertadores 2026, una competencia del que las Leprosas nunca participaron.

La gran final del año del fútbol femenino se disputará este domingo, a las 19.30, en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

El trayecto de Newell's

Gane quien gane, será la primera vez que un equipo del interior del país llegue a la Copa Libertadores. De hecho, las chicas de Newell's fueron las primeras en conquistar la Copa Federal, el equivalente en el fútbol femenino de la Copa Argentina.

Hay que remarcar que Newell's fue, por lejos, el mejor equipo del primer semestre, cuando conquistó la Copa Federal y luego el torneo Apertura. De hecho, el cierre de ese torneo fue justamente frente a Belgrano en el Coloso del Parque, donde las chicas rojinegras se impusieron por 3 a 1.

En el torneo Clausura, el equipo femenino de Newell's llegó hasta los octavos de final, donde cayó por 1 a 0 ante Racing. Belgrano, en tanto, consiguió el título al vencer precisamente a la Academia por 2 a 0 el domingo pasado.

Con los títulos de Newell's y Belgrano se rompió por primera vez la hegemonía de los equipos porteños en el fútbol femenino de Argentina. Y el equipo que gane el domingo en San Francisco será el primero del interior en jugar la Libertadores.

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

