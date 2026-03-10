La Capital | Ovación | México

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

Víctor Aquino, exdelantero de Newell's, recordó con desazón el instante que le tocó transitar en un centro comercial cuando jugó en Cafetaleros de Chiapas y las crudas imágenes que vio en Venezuela

Luis Castro

Por Luis Castro

10 de marzo 2026 · 07:20hs
Aquino

LA CAPITAL/Andrés César Mancini (Enviado especial a Paraguay)

Aquino, junto a una de sus hijas, jugó en varios países y vivió diversas situaciones. "En Venezuela también transité un momento difícil", contó.
El paraguayo Aquino festeja un gol en Altamira

El paraguayo Aquino festeja un gol en Altamira, un club que luego pasó a llamarse  Cafetaleros de Tapachula, en Chiapas. 
En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

LA CAPITAL/Andrés César Mancini (Enviado especial a Paraguay)

"En México casi secuestran a una de mis hijas", contó Víctor Aquino, ex-Newell's, cambiando el semblante de su rostro con sólo recordar aquel angustiante momento vivido en tierras aztecas. Había llegado para jugar en Altamira FC -luego cambió su sede a Chiapas convirtiéndose en Cafetaleros de Tapachula-, en la temporada 2014/15, con una renovada ilusión después del paso por el fútbol argentino. Pero le tocó vivir una situación tensa y de grave inseguridad, pero con la "suerte" de haber evitado que se llevaran a una de sus hijas.

Embed - Víctor Aquino y el peor momento de su vida

El exdelantero cambió el tono de la charla con sólo recordar ese instante que pudo haber cambiado su vida teniendo en cuenta que esas situaciones se han repetido en México y con difícil resolución, tan es así que hace algunos años un estudio reveló que lideraba la lista de países con más secuestros. Encima, en el último tiempo se desclasificaron los archivos del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein y con México como país también mencionado, donde Tulum, Puerto Vallarta, Cancún y la Ciudad de México aparecieron de manera recurrente en sus itinerarios para sus grandes fiestas y actividades ilícitas.

>>Leer más: La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

¿Cómo fue que se produjo ese intento?

Me había operado la rodilla y andaba con muletas. Mi esposa estaba embarazada de seis meses y tenía a mis otras dos hijas un poco más grandes, una de ellas es rosarina. Habíamos ido al cine de un centro comercial. En un momento llegó un tipo solo de más de treinta años a ver la película, que era de princesas. Me pareció raro. Cuando terminó y salíamos el tipo la manoteó para llevársela. Solté las muletas y me tiré para agarrarla.

>>Leer más: La denuncia del secuestro de una adolescente derivó en el secuestro de una millonaria suma de dinero

Un momento de desesperación que llevó a que te olvidaras de todo.

Totalmente. Como casi no podía pisar me tiré para sujetarla y el tipo se fue corriendo. Se armó un quilombo bárbaro en el lugar y vi cuando el tipo bajó la escalera y había una furgoneta esperándolo. Se me pone la piel de gallina con sólo recordar ese momento.

El cartel de México

No es para menos porque podría haber terminado de la peor manera.

Casi pierdo una hija. Me asusté mucho, por eso me quería ir después de eso. Encima me fue bien en el equipo. Jugué 21 partidos e hice 17 goles. Me querían renovar, pero sobreponerse a eso y seguir transitando la vida de manera normal era imposible. Lo que pasa es que estaba en una ciudad manejada por los narcotraficantes. El cartel era el que brindaba seguridad. No se ve un ladrón que te roba una cartera y sale corriendo. Pero existen mafias que se infiltran y se dedican a la extorsión, al robo de niños, secuestros y todo eso.

image (1)

>>Leer más: Un reconocido futbolista fue víctima de un secuestro cuando iba a entrenar

¿Te dijeron qué pudo haber sucedido?

Hablé con el presidente y dirigentes del club y ellos se comunicaron con "esa gente". Dijeron que no tenían nada que ver.

Seguir la vida en ese lugar no debe haber sido simple para vos y tu familia.

No salíamos de casa y nos queríamos ir. Un día un amigo nos invitó a la playa. Había que ir a las 9 hasta las 14 ó 15 porque después ya es peligroso. Imaginate, a mis hijas las tenía a un metro, no las dejaba moverse. Cuando nos estábamos por ir vimos a una mamá llorando y tirada sobre la arena. Había perdido a su hijo de 5 años. Se lo habían llevado. Muy duro y angustiante. México es un país muy lindo y con gente maravillosa, pero tiene estas cosas y que me tocó de cerca.

aquino2

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Las imágenes en Venezuela

Cada país donde viviste seguramente transitaste diversas situaciones.

Totalmente. En Venezuela también transité un momento difícil.

¿Qué te pasó?

A mí particularmente nada, pero vi cosas complicadas. Vivimos ese proceso de 2017 de las protestas, con gente muerta en la calle, de autos quemados... A veces tenía que ir caminando al entrenamiento porque no podía andar en coche porque te lo prendían fuego. Estaba en un equipo grande como Deportivo Táchira y a veces aparecía algún hincha que me reconocía y me llevaba a entrenar en moto. Una locura.

La gente muchas veces ve la vida de éxito del futbolista, pero muchos transitan momentos complejos como los que contaste.

Desde afuera no se ve lo que nos toca transitar, sólo si se gana plata. En Venezuela pasábamos 48 horas sin luz, todo un tema. En lo futbolístico por suerte me fue muy bien.

Noticias relacionadas
Walter Núñez es la principal y única variante de ataque que mostró hasta el momento Newells. Con el extremo solo no alcanza y es necesario que aparezcan otros esta noche frente a Platense.

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

En la ciudad hay clubes y programas de fomento popular desde hace años: ¿Habrá un Faustino Oro rosarino pronto?

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Listo para volver a la escena. El colombiano Jaminton Campaz retornará al once titular de Central este miércoles ante Argentinos Juniors.

Todos los caminos llevan a Campaz por Di María, que no viaja a La Paternal

Walter Mazzantti estuvo en la práctica de Newells de este mismo lunes.

Walter Mazzantti firmó con Newell's y concentró para el partido contra Platense

Ver comentarios

Las más leídas

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Lo último

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newells

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

El intendente Pablo Javkin quiere reemplazar los ómnibus que usan gasoil. Las pruebas dieron buenos resultados pero el financiamiento es un escollo
Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ovación
En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

Por Luis Castro
Ovación

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

Newells jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Policiales
Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

La Ciudad
Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio
Información General

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio