Lionel Messi: "Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar"

El Diez habló tras su último partido con la celeste y blanca y declaró: "La selección es lo más lindo que te puede pasar"

Messi saluda al público al minuto 10 cuando el partido se interrumpió para rendirle tributo.

"No venir más a la selección es un dolor muy grande" . Lionel Messi ya vivía el adiós al seleccionado argentino, aunque hacía pocos minutos había terminado de jugar su último partido con la celeste y blanca. El Diez tomó el micrófono y habló en el campo de juego tras el 3 a 0 sobre Benín en el Monumental, expresando sus emociones, fuertes e intensas, tras más de dos décadas representando al país.

En ese repaso de su extraordinaria trayectoria manifestó: "La selección es lo más lindo que te puede pasar".

"Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar", añadió el crack rosarino, quien dijo que lo que le toca ahora "es desde afuera bancando a todos".

"Tengo muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue muy importante defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar. No venir más es un dolor muy grande. La selección es lo más lindo que te puede pasar", declaró.

"Pudimos cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. El último Mundial estuvimos muy cerquita. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande y después no pasó nada raro, la realidad es que llegamos con lo justo" a la final, quiso aclarar la Pulga para desarticular las especulaciones que todavía siguen dando vuelta.

"No tengan dudas de que todos los jugadores que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", agregó.

"Me hicieron ser campeón del mundo"

"Quiero agradecer a mis compañeros el tiempo que me tocó compartir ellos, quienes me hicieron ser campeón del mundo, de América, de todo lo que jugamos. Un orgullo compartir con ellos la cancha y fuera de ella", resaltó.

>> Leer más: La cinta de capitán con los colores rojo y negro para Lionel Messi en su despedida

"Seguramente me olvido de muchas cosas. Es un momento muy difícil para mí. Tuve la suerte de ir por todo el país y recibir el cariño de todos. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir", continuó.

Messi tuvo un párrafo aparte para el público argentino: "Sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a Mundiales, y siempre fuimos locales en todos lados", dijo la Pulga en medio de una ovación.

"Nosotros tuvimos un grupo fuerte y por eso conseguimos todo lo que conseguimos", fue otro de los elogios del Diez hacia sus compañeros.

Ante los aplausos y gritos del público, la Pulga cerró: "Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes".