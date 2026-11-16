El equipo de la familia Messi no pudo dar vuelta el resultado de la ida de un 4 a 1en contra ante Sportivo Barracas, equipo que clasificó a las semifinales de la Primera C

Primera C. Leones FC no pudo levantar el 4 a 1 de ida ante Sportivo Barracas, empató 0-0 en la revancha y quedó eliminado del Reducido final.

Leones FC quedó eliminado del Reducido de la Primera C al empatar ante Sportivo Barracas sin goles, pero la derrota en la ida por 4 a 1 lo dejó sin chances para llegar a la semifinales en el primer año en los certámenes de AFA. A pesar de la eliminación, el equipo de la familia Messi dejó una buena imagen en su primera vez en la cuarta categoría.

La institución de Alvear cumplió con creces su presentación en los torneos de AFA. A lo largo del 2026 se transformó en uno de los animadores de la dura y competitiva Primera C.

Con el correr de los partidos, el equipo primero comandado por Franco Ferlazzo y luego por Alejandro Ojeda, se fue ganando el respeto por su rivales y terminó clasificando en el cuarto lugar con 41 puntos en la Zona B donde el líder Luján se quedó con grupo y después se quedó con el primer ascenso a la Primera B.

No pudo ante el Arrabalero

En el partido revancha, Leones FC hizo todo para quedarse con el triunfo pero le faltó puntería en los metros finales. Contó con varias chances para abrir el marcador pero se chocó con la seguridad del arquero visitante y las impericias de los delanteros locales.

El resultado de la ida (4-1) en contra en la cancha de Almagro, pegó muy duro al joven plantel que no pudo recuperarse. Los minutos pasaron, el Arrabalero hizo un trabajo ordenado en todos sectores, jugó tranquilo y le puso un cerrojo a su defensa.

Un balance muy positivo

Leones FC no pudo dar vuelta la historia del partido de ida, empató sin goles ante Sportivo Barracas (0-0) y de esa manera quedó eliminado del Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B. A pesar del resultado, sus seguidores que se dieron cita al predio de Newell's en gran número, despidieron al equipo con un cerrado aplauso.