La Capital | Ovación | Messi

Cuando la ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Lionel Messi ya no está y eso se notó en los escalones de La Bombonera, que no tuvo marco para el primer partido de la continuidad de Lionel Scaloni

13 de noviembre 2026 · 20:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Así estuvo La Bombonera para un partido de la selección argentina. Se notó que ya no está Lionel Messi.

Así estuvo La Bombonera para un partido de la selección argentina. Se notó que ya no está Lionel Messi.

Si se tienen en cuenta los rivales de la última ventana internacional, no hubo dudas de que Uruguay los superaba ampliamente en expectativa. Más allá de que se trató de un nuevo amistoso, se trató del rival que es el clásico sudamericano más antiguo para Argentina. Una buena forma de empezar la segunda parte del ciclo de Lionel Scaloni, pero está claro que no fue la presencia de nadie lo que más resaltó en la noche de La Bombonera sino una única ausencia: la del mejor jugador del mundo Lionel Messi, que ya tuvo su despedida en el anterior partido ante el ignoto Benín en el Monumental.

Es que, ahora sí, comenzó el ciclo sin Messi. Más que una ilusión que empezaba, se trató de empezar a digerir que el ciclo virtuoso que lo tuvo en el centro de la escena ya no estará más.

Por eso quizás la convocatoria fue tan escasa, sorprendente para un partido de la selección nacional. Más porque no solo el día anterior se anunció la renovación de Lionel Scaloni hasta el 2030 como todo el mundo quería, sino porque varios protagonistas de la era dorada estuvieron presentes. Pero no estuvo Leo.

Leer más: Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Las entradas para La Bombonera

Y claro, no es lo mismo desembolsar un dinero importante para un partido con Leo, a uno sin Leo. Costará reinventarse, volver a emocionar. Por eso mismo muchos habrán pensado que gastar 95 mil pesos en una entrada general, o de 140 mil a 290 para una platea era demasiado dinero, más si se va en familia como suele ocurrir.

Y eso que la AFA rebajó los precios de las plateas respecto a la despedida de Messi, no así las populares que costaron 90 mil pesos.

Hubo cabeceras detrás de los arcos literalmente vacías, o las bandeja superior lateral de plateas, y poco público uruguayo también, pese a que también empezaba un nuevo ciclo.

Tampoco el estreno de Diego Forlán

Tras la salida de Marcelo Bielsa luego del fiasco del último Mundial, asumió alguien muy querido en el fútbol oriental como es Diego Forlán.

Pero ni de un lado ni del otro la expectativa se transformó en convocatoria. Por supuesto, no había nada en juego más que un volver a empezar, pero no hay dudas de que la selección en los últimos años convocó igual y había muchas dificultades para conseguir entradas, sobre todo para los que viven en el resto del país que no fuera Buenos Aires. En La Bombonera el problema no existió.

Noticias relacionadas
Primera C: El DT de Leones FC, Alejandro Ojeda confía en revertir el 4 a 1 de ida ante, el Arrabalero.  

Primera C: "El equipo de Leones FC está entero para seguir haciendo historia"

Una psicóloga brindará una charla abierta sobre prevención del suicidio.

La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

cada vez mas inalcanzable, messi otra vez fue incluido en el once ideal de fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

de lionel messi a nicki nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Lo último

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

La Etapa IV de la Red Federal de Concesiones ya está en marcha con 27 rutas en el listado, entre ellas el tramo que conecta Rosario con el centro de Santa Fe

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Ovación
Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso
Ovación

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Policiales
Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado
Policiales

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte
Información General

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control