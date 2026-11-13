Cuando la ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Lionel Messi ya no está y eso se notó en los escalones de La Bombonera, que no tuvo marco para el primer partido de la continuidad de Lionel Scaloni

Así estuvo La Bombonera para un partido de la selección argentina. Se notó que ya no está Lionel Messi.

Si se tienen en cuenta los rivales de la última ventana internacional, no hubo dudas de que Uruguay los superaba ampliamente en expectativa. Más allá de que se trató de un nuevo amistoso, se trató del rival que es el clásico sudamericano más antiguo para Argentina . Una buena forma de empezar la segunda parte del ciclo de Lionel Scaloni , pero está claro que no fue la presencia de nadie lo que más resaltó en la noche de La Bombonera sino una única ausencia: la del mejor jugador del mundo Lionel Messi , que ya tuvo su despedida en el anterior partido ante el ignoto Benín en el Monumental.

Es que, ahora sí, comenzó el ciclo sin Messi. Más que una ilusión que empezaba, se trató de empezar a digerir que el ciclo virtuoso que lo tuvo en el centro de la escena ya no estará más.

Por eso quizás la convocatoria fue tan escasa, sorprendente para un partido de la selección nacional. Más porque no solo el día anterior se anunció la renovación de Lionel Scaloni hasta el 2030 como todo el mundo quería, sino porque varios protagonistas de la era dorada estuvieron presentes. Pero no estuvo Leo.

Las entradas para La Bombonera

Y claro, no es lo mismo desembolsar un dinero importante para un partido con Leo, a uno sin Leo. Costará reinventarse, volver a emocionar. Por eso mismo muchos habrán pensado que gastar 95 mil pesos en una entrada general, o de 140 mil a 290 para una platea era demasiado dinero, más si se va en familia como suele ocurrir.

Y eso que la AFA rebajó los precios de las plateas respecto a la despedida de Messi, no así las populares que costaron 90 mil pesos.

Hubo cabeceras detrás de los arcos literalmente vacías, o las bandeja superior lateral de plateas, y poco público uruguayo también, pese a que también empezaba un nuevo ciclo.

Tampoco el estreno de Diego Forlán

Tras la salida de Marcelo Bielsa luego del fiasco del último Mundial, asumió alguien muy querido en el fútbol oriental como es Diego Forlán.

Pero ni de un lado ni del otro la expectativa se transformó en convocatoria. Por supuesto, no había nada en juego más que un volver a empezar, pero no hay dudas de que la selección en los últimos años convocó igual y había muchas dificultades para conseguir entradas, sobre todo para los que viven en el resto del país que no fuera Buenos Aires. En La Bombonera el problema no existió.