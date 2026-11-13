La Capital | Ovación | Messi

Messi vuelve a Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

El Millonario y las Garzas anunciaron el encuentro de preparación que disputarán en enero en Buenos Aires con la imagen del 10 rosarino

13 de noviembre 2026 · 11:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi volverá a la Argentina para disputar un amistoso con Inter Miami ante River.

Lionel Messi volverá a la Argentina para disputar un amistoso con Inter Miami ante River.
Lionel Messi se coronó campeón otra vez en su exitosa carrera. 

Lionel Messi se coronó campeón otra vez en su exitosa carrera. 

Inter Miami y River Plate anunciaron que se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, por lo que Lionel Messi volverá a jugar en el país. La noticia fue compartida a través de redes sociales con la imagen de las figuras de ambos equipos, entre ellos el 10.

Además del rosarino, el anuncio incluyó la presencia de Rodrigo De Paul, Casemiro y Luis Suárez por el lado del conjunto estadounidense, mientras que del Millonario aparecieron Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, los cuatro campeones del mundo.

Este partido amistoso que se jugará en Núñez formaría parte de una gira de preparación de Inter Miami antes del inicio del torneo de transición que tendrá la MLS a comienzos del próximo año, ya que igualarán el comienzo de la nueva temporada con el calendario europeo.

Inter Miami vendrá a la Argentina

De esta manera, Messi volverá a pisar el Monumental tras su emotiva despedida de la selección argentina en la victoria 3 a 0 ante Benín del pasado 6 de octubre, donde marcó el punto final de su recorrido con la albiceleste.

>> Leer más: La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Por el momento no se confirmaron otros partidos de Inter en Sudamérica, pero este encuentro ante River será la primera vez que las Garzas jueguen en Argentina en su historia. Cabe destacar que, en años anteriores, el equipo del 10 rosarino pasó por distintos países de Latinoamérica: Colombia (frente a Atlético Nacional), Perú (Alianza Lima y Universitario), Ecuador (Barcelona SC), Puerto Rico (Independiente del Valle), Honduras (Deportivo Olimpia), El Salvador (seleccionado local) y Panamá (Sporting San Miguelito).

Messi ante la marca de Ian Glavinovich, en el partido amistoso jugado ante Newell's en 2024.

Messi ante la marca de Ian Glavinovich, en el partido amistoso jugado ante Newell's en 2024.

En tanto, será el segundo partido de Inter Miami ante un equipo argentino, con el antecedente del amistoso frente a Newell's que se disputó en Miami en febrero de 2024, con empate 1 a 1.

Noticias relacionadas
cada vez mas inalcanzable, messi otra vez fue incluido en el once ideal de fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

de lionel messi a nicki nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

el retiro internacional de cristiano ronaldo, eclipsado por el brillo de messi

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

La sobrina de Messi subió una foto en un estudio de grabación

Nueva artista en la familia Messi: la sobrina del jugador pasó por un estudio de grabación

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Lo último

En Chile sueñan con ver a Mercalo Bielsa otra vez al frente de la Roja

En Chile sueñan con ver a Mercalo Bielsa otra vez al frente de la Roja

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Tras la detención de su hijo este jueves en Funes, Esteban Alvarado fue acusado como jefe de una asociación ilícita manejada desde el penal de Ezeiza

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Ovación
La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína
Ovación

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

Policiales
Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

La Ciudad
Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición