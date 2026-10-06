Messi convirtió en su despedida y el Monumental entero se emocionó coreando su nombre El rosarino convirtió de penal el 3 a 0 en su último partido con la camiseta albiceleste. A los 10 minutos del primer tiempo se detuvo el partido para agasajarlo 6 de octubre 2026 · 22:27hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Pasó lo que tenía que pasar: en el último partido de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la selección argentina, el árbitro sancionó un penal para el equipo albiceleste, el rosarino se hizo cargo del remate y convirtió el gol que se transformó en un coro de 80 mil voces en el estadio Monumental, en un grito que tantas veces se escuchó pero nunca con tanta emoción: "¡Messi, Messi, Messi!".

Ya con el partido 2 a 0 ante la selección de Benín, a los 22 del segundo tiempo Agustín Giay recibió una patada y el árbitro chileno Fernando Véjar cobró el penal. No quedaba ninguna duda: la acomodó Messi, tomó carrera y la clavó arriba ante un arquero que ya le había impedido más de una vez al crack rosarino celebrar un gol a lo largo del partido.

¡GOL DEL CAPITÁN Y CELEBRACIÓN CON EL EQUIPO COMPLETO! pic.twitter.com/vwO4kglaCo — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026 Las emociones fuertes habían empezado temprano, cuando a los 10 minutos de partido el árbitro Véjar detuvo el partido para celebrar a Lionel Messi. El estadio entero coreó su nombre durante varios minutos, varios futbolistas de Benín se acercaron a saludarlo, y los fuegos artificiales desde el costado de la cancha aportaron el toque de emotividad.

El primer tiempo terminó sin goles, e incluso hubo alguna chance para el conjunto africano. Pero ya en el arranque del complemento Nicolás Otamendi abrió la cuenta. Y, a los 5', Nico Paz dejó en el fondo de la red la primera pelota que tocó.