La cinta de capitán con los colores rojo y negro para Lionel Messi en su despedida

Camiseta con diseño exclusivo para la despedida de Lionel Messi y la cinta con los colores de Newell's para su último partido en la selección argentina

La AFA diseñó una cinta de capitán especial para la despedida de Lionel Messi, con los colores de Newell's.

Messi y la cinta de capitán con los colores de Newell's.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo todos los condimentos y uno muy especial: la cinta de capitán. No sólo la camiseta fue exclusiva para la ocasión, sino que el 10 lució una cinta de capitán con los colores rojo y negro. Sí, un guiño de la AFA para Leo, confeso hincha de Newell's .

Todo fue especial y único en el adiós del mejor de todos de la selección. La camiseta fue el primer detalle, ya que se usó en el Monumental y después no se repetirá para otros partidos de Argentina.

De hecho, la marca es la de Messi y no del proveedor de la camiseta. Y el diseño es distinta a la tradicional o la alternativa. Dos franjas gruesas, la blanca en el medio y el sol de la bandera le dieron un carácter único. Además, los números fueron en dorado.

La AFA diseñó una cinta de capitán especial para la despedida de Lionel Messi, con los colores de Newell's.

La camiseta y la cinta de Messi

La camiseta fue presentada en los días previos y se dejaron los varios bastones verticales por solo tres, emulando a la bandera argentina. Pero el otro detalle disruptivo llegó cuando se anunció el equipo nacional.

Ahí la AFA lo hizo con la imagen de la camiseta de Messi y colgando sobre su hombro izquierdo, la cinta de capitán. Que a diferencia de los partidos oficiales, esta vez fue roja y negra.

En efecto, Messi lució cintas de color negro o azul generalmente, y hasta amarilla cuando se jugaba con la alternativa azul, pero no rojinegra, en lo que pareció otro homenaje para Leo, hincha de Newell's.