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Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Fideo celebró la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y dejó en claro que seguirá dando pelea hasta el final a pesar de la alta exigencia física

25 de abril 2026 · 12:54hs
El capitán de Central dio la asistencia del segundo gol.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El capitán de Central dio la asistencia del segundo gol.

En la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026, Central venció a Estudiantes de Río Cuarto y aseguró un lugar en los octavos de final. "Nos quieren ver abajo, pero de abajo venimos, sin presión y sin miedo", afirmó Ángel Di María este sábado en cuanto a lo que se viene para su equipo.

El capitán canalla expresó su felicidad por el triunfo auriazul en tierras cordobesas y añadió un mensaje para los detractores a través de redes sociales. A la hora de destacar el esfuerzo de la Academia en los últimos días por la doble competición, comentó: "Viajes, partidos, cansancio, partido, viaje, cansancio partido y así seguimos".

El exjugador de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United ya tiene 38 años y una carrera de dos décadas, pero está lejos de un final relajado en la vuelta al club de sus amores. "Un guerrero no afloja, no se rinde y sigue por cada objetivo como siempre. Orgulloso de nosotros", sostuvo en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Di María ganó minutos en cancha tras su lesión

Fideo había reaparecido en cancha el último domingo, cuando Central derrotó a Sarmiento de Junín sobre la hora en el Gigante de Arroyito. En los dos partidos anteriores se había quedado afuera de la lista de concentrados debido a problemas físicos y este viernes volvió a ocupar un lugar en el banco de suplentes, pero tuvo mayor protagonismo.

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Di María entró en el minuto 25 del segundo tiempo del cotejo del último domingo, cuando el Canalla estaba en ventaja de local. Esta vez, el director técnico Jorge Almirón decidió ponerlo más temprano debido a la lesión de Gaspar Duarte y también se encontró con un resultado parcial a favor.

>> Leer más: El uno x uno de Central: Julián Fernández, el dueño de la diferencia en la clasificación canalla

El exvolante de Juventus recibió la cinta de capitán del arquero Jeremías Ledesma pasada la media hora de juego en el estadio Antonio Candini. En el minuto 11 del complemento armó una combinación letal como enganche y asistió a Julián Fernández para establecer el 2 a 0.

Estudiantes consiguió achicar la diferencia rápidamente y el partido se complicó. Sin embargo, Central selló el triunfo después de la expulsión de dos rivales y celebró la clasificación. "Esta banda es lo mejor que hay. Una familia", dijo el capitán el día después del encuentro. Asimismo agradeció el homenaje que le rindieron en la cancha y comentó: "Muchas gracias por la camiseta y el cariño desde el día que pisé Río Cuarto".

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