Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Central cumplió uno más de los objetivos planteados en el inicio de la temporada y otras vez quedó a cuatro partidos de un título

Julián Fernández festeja su gol, el segundo de Central, ante la mirada del árbitro Darío Herrera y un rival. Fue la figura del equipo en Río Cuarto.

Hay unas cuantas formas y palabras para describir lo que logró Central en cancha de Estudiantes de Río Cuarto, pero hay una frase que lo resume todo. “Central está a cuatro partidos de un título”. ¿Suena grandilocuente? Puede ser, pero es la pura y cruda realidad. ¿Le alcanza con lo que está jugando para ilusionarse? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que este equipo de Jorge Almirón se ganó un lugar entre los 16 mejores del fútbol argentino.

En cada proceso que se inicia, las miradas se posan sobre lo que se hace ahora, pero también en la comparación con el pasado más cercano. Almirón llegó a Central para pelear por todo lo que al equipo se le pusiera por delante y lo está haciendo. Vivo en la Copa Libertadores, avanzó en la Copa Argentina y ahora se aseguró el pasaporte a los playoffs en el torneo Apertura.

Mientras los objetivos se vayan cumpliendo, los sueños indefectiblemente se van potenciando. Hoy no hay absolutamente nadie en Arroyito que no se ilusione con lo que se le viene. Porque serán cuatro partidos en los que este equipo puede emular lo que logró aquel comandado por Miguel Ángel Russo en la Copa de la Liga de 2023.

Central ya está entre los ocho del grupo

Se verá recién tras la última fecha para qué le habrá dado al Canalla, si para apenas meterse entre los ocho o para ganarse un lugar entre los cuatro primeros, que no es un detalle menor. Es el otro objetivo a cumplir. Todos quieren jugar en el Gigante más allá de los amargos recuerdos de los dos últimos torneos, contra Huracán primero (por cuartos de final) y frente a Estudiantes después (octavos).

Entre otras cosas, puede que se hable de la existencia de unas cuantas dudas respecto de hasta dónde puede llegar el equipo jugando en paralelo la Copa Libertadores, pero sobre todo sobre este nivel del equipo, en el que está claro que no le sobra absolutamente nada. También hay que decir que si a una fecha del final logró el pasaje a octavos es porque en algunos aspectos hay algo de seriedad futbolística que garantiza su clasificación.

Cuando se inicia la temporada, todo parten desde el mismo lugar sabiendo que no todos llegarán al destino deseado. Esa primera estación, para todos, es lograr la clasificación a los playoffs, y hoy Central puede darse el lujo de sentirse uno de los privilegiados.

Central es un equipo que l a pelea como puede, pero sabiendo que cuenta con un potencial futbolístico importante. Almirón es quizá quien más necesita que todos esos objetivos planteados en el inicio se vayan cumpliendo.

Hay un camino largo aún por recorrer, pero este Central se va reabasteciendo de ese combustible que mueve la ilusión. Se hace camino al andar.