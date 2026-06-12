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Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, llegó a primera hora a Rosario tras conocerse el crimen en el que otro agente sufrió heridas

12 de junio 2026 · 13:33hs
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Martín Ferlauto

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, en Rosario, donde llegó a las pocas horas del asesinato del policía federal Manfredi
El policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado el viernes 12 de junio de 2026 frente a un pasillo ubicado sobre 27 de Febrero y Gutenberg.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado el viernes 12 de junio de 2026 frente a un pasillo ubicado sobre 27 de Febrero y Gutenberg.

El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, fue el representante del gobierno nacional que llegó a Rosario en las primeras horas de hoy tras conocerse la noticia del crimen del agente de la Policía Federal Roldolfo Arnaldo Manfredi, en la zona de Barrio Banana, hecho el que también resultó herido un compañero.

El funcionario participó de la conferencia en la que participaron también el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo. Y cuando llegó su turno de hablar, Ferlauto afirmó: “Hemos perdido a un agente que ha puesto su cuerpo, he entregado su vida para defender a la Patria, es un héroe y lo vamos a despedir como tal”.

“Hemos llegado en las primeras horas a la ciudad de Rosario con este hecho lamentable”, indicó Ferlauto. El delegado del Ministerio de Seguridad Nacional dijo que Manfredi y su compañero que resultó herido en el mismo ataque “realizaban tareas de patrullaje preventivo en una zona asignada a las fuerzas federales, en este caso a la Policía Federal en el barrio de Villa Banana”.

Qué se sabe sobre crimen del policía federal

“Esa zona está dividida en cuadrículas. Cada cuadrícula tiene un móvil asignado. Los policías estaban en el suyo en uno de esos sectores”, agregó, y acerca de si los efectivos contaban con chalecos balísticos, el funcionario aclaró: “Los elementos de seguridad los tenían provistos. Ahora, nuestra principal prioridad es esclarecer quiénes son los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele a todos nosotros, a las fuerzas federales y de la provincia. Después habrá tiempo para evaluar si las conductas de las víctimas, que son nuestros policías federales, fue la adecuada o no”.

>> Leer más: Crimen del policía federal en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

Ferlauto evitó responder preguntas puntuales sobre el avance de la investigación ya que esa cuestión está en manos de la fiscal Laura Riccardo. Solo dijo que se estaban realizando “relevamientos de cámaras, no solo en el lugar donde ocurrió el homicidio sino también en los alrededores para detectar movimientos previos y posteriores al hecho”.

"No nos van a apichonar"

Al ser consultado sobre si a raíz de este crimen el Plan Bandera sufriría alguna alteración, el secretario de Seguridad ratificó las palabras que su jefa, la ministra Alejandra Moteoliva, había lanzado poco antes a través de la red social X: “No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera. No nos van a amedrentar. No nos van a apichonar con esta situación en lo más mínimo y seguiremos trabajando en forma coordinada con el gobierno provincial para devolver, como lo hacemos de a poco, la seguridad a los rosarinos”.

En ese sentido, Ferlauto sostuvo que con este homicidio de Manfredi “se ha perdido a un agente que ha entregado su vida para defender a la Patria. Es un héroe y lo vamos a despedir como tal. Murió en cumplimiento del deber y merece toda nuestra memoria. Seguramente, los que somos creyentes, sabemos que para él hay reservado un lugar muy importante junto a Dios”.

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