Asociación Rosarina de Fútbol: varios equipos buscan llegar a la zona Campeonato

Este sábado, a las 16, se disputará la fecha 13 en la Primera A y B. También se jugará la tercera categoría

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial, líder de la Primera A, visitará a Rosario Central a partir de las 16.

Este sábado, a partir de las 16, se disputará una nueva jornada en la Asociación Rosarina de Fútbol . Será la antepenúltima fecha en los tres torneos: A, B y C. Lo destacado se jugará en la Primera A y B , donde varios clubes buscarán clasificar a la zona Campeonato.

En el círculo superior, lo mejor se jugará en la ciudad deportiva de Rosario Central , donde el local, que tiene 19 puntos, recibirá a Provincial, líder del torneo con 26 unidades. También sobresale el choque entre Pablo VI (19) y Newell's (25) .

El resto de la 13ª fecha de Primera A tendrá estos encuentros: Unión de Álvarez (15) v. Oriental, El Torito (9) v. Tiro Federal (9), Banco (19) v. Morning Star (22), Mitre (15) v. Central Córdoba (13), San Telmo (10) v. Adiur (21) y Coronel Aguirre (17) v. Villa Gobernador Gálvez (12).

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Se juega la Primera B

En la segunda categoría también se disputará la 13ª fecha y se destacan los encuentros que se jugará en Funes entre Club del Gran Rosario (19) y Río Negro (26). Mientras que el escolta Bancario (24) enfrentará a a 1º de Mayo (16).

El resto de los partidos: Botafogo v. Arijón, Alianza Sport v. General Paz, Renato Cesarini v. Leones, Defensores de Funes v. Defensores Unidos y Social Lux v. Fisherton.

Primera C

En el marco de la 13ª fecha, también se disputará una nueva jornada en la Primera C, a partir de las 16. El programa completo: San José v. San Roque, Olympia v. 14 de Junio, Provincial B v. María Reina, Juan XXII v. Argentino, Sparta v. Estrella Azul y Sarmiento v. Unión Americana.