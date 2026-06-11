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Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal. Desde octubre pasado integraba la lista de prófugos más buscados y se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos

11 de junio 2026 · 19:06hs
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Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Andrés "Plin" Acosta, uno de los prófugos más buscados por la Justicia que fue detenido el pasado lunes en Buenos Aires, fue trasladado este jueves a Santa Fe, en un operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal.

“Los buscamos. Los encontramos. Y los ponemos tras las rejas. LEY Y ORDEN”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

>> Leer más: Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

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El nombre de Plin Acosta, que desde octubre pasado integraba la lista de prófugos más buscados y por quien se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos, comenzó a sonar en el expediente que investiga a la banda Los Menores cuando en junio de 2025 fue allanada su casa de Rodríguez al 100 y allí se hallaron armas de fuego y cartuchos. Los investigadores identifican como alguien cercano a Francisco "Fran" Riquelme, pero también con vínculos con la organización que ganó poder en el paravalanchas de la barra brava de Rosario Central.

En la investigación a Los Menores a Plin Acosta se lo registró en la tribuna de Rosario Central junto a Lautaro "Laucha" Ghiselli, fugaz líder de la barra ya detenido como parte de la organización. En esas fotos también aparece Alan "Pollo" Insaurralde, quien logró escapar de un operativo la semana pasada que incluyó allanamientos en carnicerías donde se sospechaba que podía estar escondido.

Acosta fue detenido el pasado lunes a las 7.30 en Buenos Aires, cuando salía de un boliche, en el marco de un operativo en conjunto entre la Policía de la provincia de Santa Fe, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina.

Andrés Raúl Acosta nació el 2 de junio de 1999 y es oriundo de San José del Rincón, cerca de la ciudad de Santa Fe. La Justicia provincial lo identificó dentro de una investigación sobre la organización comandada por Riquelme, un preso de alto perfil señalado como líder de una red de narcomenudeo en el noroeste de Rosario.

La figura del joven de 26 años trascendió a mitad del año pasado durante la imputación a Lautaro "Laucha" Ghiselli, sindicado jefe de la barra brava de Central tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, crimen por el que hay imputadas personas ligadas a la barra y a Los Menores. El líder de esta última, Matías Gazzani, lleva más de un año y medio prófugo y es el más buscado en Santa Fe.

El último domicilio registrado por Acosta está en Empalme Graneros, uno de los sectores donde la banda de Riquelme supo hacerse fuerte a pesar de que el cabecilla estaba tras las rejas. No muy lejos de allí, la organización que tomó el control en la tribuna canalla empezó a ganar terreno en el negocio del narcomenudeo y a captar vendedores de drogas en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

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