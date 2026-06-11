Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Aunque la Academia de Avellaneda quería a Nicolás Diez, finalmente se inclinó por un entrenador que jugó y dirigió al Rojinegro

Juan Pablo Vojvoda jugó y dirigió a Newell's. Ahora será el entrenador de la Academia de Avellaneda.

Racing tiene nuevo entrenador. Tras la salida del emblemático Gustavo Costas, quien fue despedido por los directivos, el club eligió a Juan Pablo Vojvoda como su reemplazante. El exjugador y entrenador de Newell's viene de dirigir durante varias temporadas en Brasil.

Vojvoda llegará este jueves a Buenos Aires para cerrar las negociaciones y convertirse formalmente en el técnico de la Academia de Avellaneda.

Los directivos de Racing llevan varios días conversando con el entrenador cordobés. De hecho, el director deportivo del club, Sebastián Saja, se reunió con Vojvoda para hablar sobre el proyecto futbolístico y quedó muy conforme.

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Querían a Diez pero eligieron a Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda se convirtió así en la alternativa a Nicolás Diez, el entrenador de Argentinos Juniors, que era la obsesión del club. Vojvoda viene de dirigir a Santos, donde trabajó entre agosto de 2025 y marzo de este año, en un ciclo que concluyó tras 33 partidos, con 10 victorias, 13 empates y 10 derrotas.

Antes estuvo varias temporadas al frente de Fortaleza, donde se transformó en el director técnico con mayor continuidad en la historia de la institución.

A lo largo de cuatro años, el entrenador obtuvo cinco títulos, entre ellos tres campeonatos Cearenses y dos Copas del Nordeste, además de consolidar al equipo en competencias internacionales.

Admirador de Marcelo Bielsa y reconocido por una propuesta ofensiva e intensa, Vojvoda dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera de Chile.