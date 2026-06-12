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Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Los rosarinos sufrieron de muchos días grises, pero llega la revancha con sol y un marcado descenso en las temperaturas

12 de junio 2026 · 09:10hs
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La humedad al palo

La humedad al palo, algo con que los rosarinos están acostumbrados a convivir desde siempre. 
Un bloque atmosférico

Virginia Benedetto / La Capital

Un bloque atmosférico, que está llegando a su fin, fue el causante de la humedad persistente en Rosario.

Buena parte de la zona central de Argentina, en donde se encuentra Rosario, está bajo un bloqueo atmosférico que impide el cambio de la masa de aire y, con ello, se produce una persistencia de alta humedad en el ambiente. Después de casi dos semanas bajo este fenómeno, las condiciones comenzaron a cambiar en las últimas horas.

No sólo la humedad se instaló en el ambiente: las nubes también formaron parte del paisaje rosarino durante varios días consecutivos. Este jueves, después de varias jornadas, volvió el sol. "Finalmente, el bloqueo comienza a debilitarse", explicó a La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas, en referencia al fenómeno que se prolongó por casi dos semanas en la zona central del país.

La razón de esto es el ingreso de aire seco y un poco más frío, que deriva en un descenso gradual de la humedad junto a un rompimiento inicial de las nubes bajas. De esta manera, el cielo comenzó a despejarse ayer, un proceso que continúa hoy, precisó Balchunas, que sumó: "Las temperaturas mínimas bajarán más. Por eso, muchas personas sentirán más frío durante la mañana, pero el ambiente será mucho más agradable porque habrá sol y menos humedad".

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"Lo que vivimos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y gran parte del centro-este del país durante casi dos semanas no fue un fenómeno extraño sino una situación meteorológica bastante conocida: un bloqueo atmosférico acompañado por una masa de aire muy húmeda, estable y fría en niveles bajos", explicó.

Vuelve el sol y también el frío

Respecto a la ausencia del sol durante un período tan prolongado, algo que fue sorpresivo para la ciudad, Balchunas detalló: "Normalmente, los sistemas meteorológicos avanzan de oeste a este y van renovando el aire. En este caso ocurrió algo distinto: se instaló un área de alta presión (anticiclón) muy persistente sobre parte del centro y este de Argentina".

"Esa alta presión actuó como un «tapón atmosférico», impidiendo el avance de frentes más activos. Los vientos del este y sudeste trajeron humedad desde el río Paraná y el (océano) Atlántico. Como las noches fueron largas y frías, el aire cercano al suelo se enfrió mucho. Esa humedad quedó atrapada en las capas bajas de la atmósfera formando estratos, nieblas y nubosidad baja. Por eso el sol estuvo arriba de las nubes todos los días, pero desde la superficie apenas llegaba una luz gris y difusa", explicó.

Esta modificación en las condiciones hará que las temperaturas mínimas desciendan y pasen de los 10 o 12 grados usuales en los últimos días a 5º este viernes. La cifra seguirá bajando y el cambio más brusco se dará el domingo, cuando ese registro llegue a 3º, día en el que habrá una máxima de apenas 14º.

Humedad por todas partes

La meteoróloga contó que esta situación provocó que la humedad se sintiera en cualquier lugar y hasta en la ropa o en las sábanas.

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"La sensación térmica resulta más desagradable que con frío seco. Es una situación muy común en inviernos húmedos de la región pampeana", indicó, para sumar: "Las nubes bajas, nieblas y estratos que nos afectaron se desarrollan generalmente entre la superficie y unos pocos cientos de metros o, a lo sumo, algunos kilómetros de altura. Ocurre en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Europa y otras regiones. Los mapas satelitales muestran perfectamente la circulación atmosférica responsable y los modelos meteorológicos veníamos pronosticando este escenario desde días antes".

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