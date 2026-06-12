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Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD

La nueva modalidad permitirá acceder al beneficio de manera más rápida, sin mostrar documentación y con la tarjeta SUBE como único requisito

12 de junio 2026 · 10:44hs
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El nuevo sistema comenzará a regir desde el 19 de junio

El nuevo sistema comenzará a regir desde el 19 de junio

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció una nueva modalidad para que las personas con discapacidad accedan al transporte público gratuito sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico.

A partir del 19 de junio, quienes cuenten con un CUD vigente podrán viajar con un 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante una tarjeta SUBE registrada a su nombre y vinculada al certificado.

La medida busca simplificar el acceso al beneficio, agilizar los viajes y reforzar la protección de los datos personales de los usuarios.

Hasta ahora, las personas con discapacidad debían exhibir el Certificado Único de Discapacidad para acceder a la gratuidad en el transporte público. Con el nuevo sistema, la información quedará asociada a la tarjeta SUBE, por lo que ya no será necesario mostrar documentación al conductor o al personal de control.

Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la nueva modalidad convivirá con el esquema actual. "Las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad", señaló.

Además, aclaró que la implementación comenzará en los servicios de jurisdicción nacional y luego avanzará de manera progresiva hacia otras regiones del país.

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La nueva herramienta no reemplaza el mecanismo vigente, sino que se suma como una alternativa para acceder al beneficio. De esta manera, quienes prefieran continuar utilizando el Certificado Único de Discapacidad en formato físico podrán hacerlo sin modificaciones.

>> Leer más: Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje tanto para los usuarios como para los conductores y operadores del transporte público.

Cómo vincular el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE

La funcionalidad para asociar el CUD a la tarjeta SUBE estará disponible desde el 16 de junio en el sitio oficial del sistema. No existe una fecha límite para completar el trámite.

Paso a paso para acceder al beneficio

  • Registrar la tarjeta SUBE en www.argentina.gob.ar/SUBE.
  • Ingresar a la cuenta personal.
  • Acceder a la sección "Beneficios".
  • Cargar el número del Certificado Único de Discapacidad (CUD), compuesto por diez dígitos.
  • Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: en una Terminal Automática SUBE, a través de la app SUBE en celulares Android con tecnología NFC o en las validadoras de los colectivos.

En los colectivos de jurisdicción nacional, el usuario deberá informar al conductor que desea activar el beneficio, indicar su destino y apoyar la tarjeta SUBE en la validadora hasta que el sistema confirme la operación.

En los servicios ferroviarios, la persona deberá apoyar la tarjeta en el molinete al iniciar el viaje (check-in) y volver a hacerlo al finalizar el recorrido (check-out).

Además, cuando el titular del CUD viaje acompañado por una persona autorizada, ambos podrán utilizar el beneficio asociado a la misma tarjeta SUBE.

Las consultas sobre la implementación de la medida pueden realizarse a través del sitio web de la Agencia Nacional de Discapacidad o telefónicamente al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas.

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