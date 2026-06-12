Critican la prohibición de los cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

La exdefensora provincial Jaqueline Balangione rechazó la ampliación del Código Penal para vetar la actividad. La Iglesia Católica también llamó a regular la actividad pero no prohibirla

La Legislatura de Santa Fe empezó a debatir en 2025 un proyecto para prohibir la actividad de cuidacoches o trapitos en toda la provincia.

Luego de que el proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda Santa Fe volviera al Senado desde la Cámara de Diputados con modificaciones, se suman voces en contra del proyecto. Ahora, la exdefensora provincial Jaqueline Balangione rechazó la propuesta y señaló que no corresponde la "ampliación del derecho penal" ya que se trata de una "problemática social". La Iglesia católica ya se manifestó contra la iniciativa hace algunas semanas.

"En este caso, la crítica es que directamente se hace una aplicación que amplía la utilización del derecho penal a situaciones que ya están contempladas en el Código Penal", sostuvo la magistrada en conversación con LT8 , y agregó: "La mejor política criminal es una buena política social".

El pasado 4 de junio, el proyecto fue aprobado en Diputados, pero se le introdujeron modificaciones, por lo que volvió a su cámara de origen, el Senado.

Críticas al proyecto

En particular, la exdefensora sostuvo: "La política criminal no se ajusta mediante el derecho penal. Lo vemos no sólo con esto sino también con los proyectos de ley que amplían facultades a la policía que se enviaron a la Legislatura".

"El problema es que se recurre al derecho penal para resolver problemáticas sociales. Y, en realidad, son figuras típicas que ya están en el código penal", siguió. La magistrada recordó que frente a la posible extorsión de un cuidacoches, se puede recurrir a la policía.

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"Como ciudadana, estoy cansada de que venga un trapito y me extorsione, me prepotee y me amenace con que me va a rayar el auto. Son conductas totalmente repudiables", aclaró la abogada, aunque expresó: "No me parece que el Estado busque la solución a través de la ampliación del derecho penal, inclusive otorgándole facultades a los municipios y comunas para que ellos legislen sobre este tipo de sanciones".

Sobre posibles alternativas, dijo"Buscaría alguna salida reforzando los controles policiales en esas zonas neurálgicas donde se da la presencia de trapitos. Hay lugares que son más conflictivos, como las inmediaciones en los partidos de futbol".

"Vamos a atrapar al trapito y va a venir otro", sintetizó la magistrada.

El proyecto volvió al Senado

La Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto de ley que propone un mayor control de los cuidacoches y la creación de dos jueces de primera instancia para intervenir en estas causas. Ahora la votación se trasladará al Senado, luego de que la Cámara baja introdujera modificaciones.

El proyecto de ley tuvo 25 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención en Diputados.

La norma modifica el Código de Convivencia provincial con nuevas contravenciones para quienes exijan pagos por el estacionamiento, cuidado o lavado de vehículos en lugares donde esté prohibido.

También establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para aplicación, y plantea tareas comunitarias, penas de arresto y a su vez una alternativa de reinserción laboral de los trapitos.

El proyecto también persigue la creación de un nuevo cargo de juez de primera instancia en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, que se incorporarán a los Colegios de Jueces Penales.

La iniciativa ya tenía el voto positivo del Senado, aunque con la prohibición total de la actividad. Las modificaciones que se resolvieron en Diputados obligan a remitirla nuevamente a la Cámara alta provincial, que tiene la posibilidad de convertirlo en ley, proponer otros cambios o votar en contra.

El apoyo de la Iglesia a los cuidacoches

“Todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño”, expresó monseñor Eduardo Martín en cuanto a la posición del Arzobispado de Rosario sobre el rol de los cuidacoches en la ciudad. El mes pasado, referentes locales de la Iglesia Católica mantuvieron un encuentro con un grupo de personas que se dedican a esta actividad.

Además del arzobispo Martín, de la cita participó el responsable de la Pastoral Social de Rosario, el padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social.

En dicho encuentro, la Iglesia reafirmó su "acompañamiento a estos trabajadores informales" y renovó su "vocación" por trabajar en una "solución de los problemas que atraviesan los más vulnerables y excluidos". Además, llamaron a una regulación de la actividad y no a una eliminación de la misma.

"Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios, donde a veces aparecen conductas vinculadas a la amenaza, la falta de respeto o la extorsión", continuó Martín.