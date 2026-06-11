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Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Una clínica habría facturado servicios no realizados a más de 5 mil afiliados y falsificado unos 50 mil estudios cardiológicos. Hubo allanamientos

11 de junio 2026 · 13:05hs
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La clínica que cobró atenciones médicas no realizadas

La clínica que cobró atenciones médicas no realizadas

Una serie de allanamientos se realizaron este jueves en la localidad santafesina de Acebal, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Rosario. En total, fueron cinco procedimiento vinculados a una investigación por una posible defraudación al Pami por un monto aproximado 580 millones de pesos.

La maniobra que se investiga involucra al médico especialista en cardiología Martín Gabriel A., quien se desempeña en la localidad. El profesional declaró ante las oficinas de Pami haber atendido a más de 5000 afiliados y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, aunque un dato llamativo es que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias. El monto total por los estudios ronda los 700 mil pesos, de los cuales $580.000.000 fueron pagados al médico.

La Oficina de Criminalidad Económica a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andres Montefeltro y Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario intervinieron en la investigación y se determinó que el cardiólogo registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.).

Leer más: Un médico y dos directivos de una clínica de Pergamino fueron acusados de defraudar al Pami

Pacientes inexistentes en Acebal y Wheelwright

La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la dirección del fiscal general (interino) Javier Arzubi Calvo, a partir de haber tomado conocimiento que se había detectado un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico de Acebal.

El jueves por la mañana, se realizaron los allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright, particularmente vinculados a los consultorios médicos donde atiende el profesional y su domicilio particular, que fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a solicitud de los fiscales Montefeltro y Sosa. En la acción intervino la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales "Rosario" de la Policía Federal Argentina.∏

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