Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, aseguró que el presidente argentino estará en la ciudad tras la inauguración de las obras del Monumento

Los preparativos para el acto del Día de la Bandera en Rosario apuntaban a contar con la presencia del presidente Javier Milei . Finalmente, el Gobierno de Santa Fe confirmó este viernes que el funcionario participará de la ceremonia tradicional del 20 de junio en el Monumento a la Bandera.

La vocera del Poder Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes , ratificó que hubo una reunión el día previo con responsables del área de ceremonial y protocolo de la Casa Rosada para ajustar detalles del operativo de seguridad a la vera del río Paraná. De esta manera, el jefe del Estado argentino volverá a asistir a la conmemoración del aniversario de la muerte de Manuel Belgrano como lo hizo en 2024.

La exsecretaria del Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo ponderó la visita del primer mandatario en torno a los festejos del Día de la Bandera. También señaló que en los días previos se llevará a cabo la inauguración del proyecto de restauración del Monumento , financiadas con fondos santafesinos.

La presencia del líder de La Libertad Avanza (LLA) se confirmó en una semana de alta tensión para su administración por la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . De hecho, una de las cuestiones que se trataron en la última reunión fue la eventual presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel , que el mes anterior estuvo de visita en la ciudad y no ahorra críticas al funcionario imputado por enriquecimiento ilícito.

Por el lado de la Casa Gris tampoco se preocuparon demasiado por esconder las diferencias con el presidente. "El gobernador Maximiliano Pullaro se puso al hombro esta obra que la nación abandonó como en muchas otras situaciones en las que nos hemos puesto al frente", señaló Coudannes durante una rueda de prensa en la capital provincial.

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La vocera afirmó que "gobernar es gestionar y resolver, no anunciar". Incluso se permitió comparar la gestión santafesina con la nacional y dijo que "Adorni recorta por un lado y suma por el otro". Luego señaló: "Todos nosotros ponemos la cara en situaciones muy difíciles".

Fuera de las discrepancias políticas, la funcionaria reiteró que las obras del Monumento Nacional a la Bandera se inaugurarán el próximo miércoles a las 9.30 de la mañana. Siguiendo la tradición local, el acto contará con la presencia de estudiantes para la promesa de lealtad que se repetirá el sábado en conmemoración de la muerte de Belgrano.