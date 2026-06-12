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La Capital es Mundial: todos los caminos conducen a Kansas City

Comenzó la cuenta regresiva del debut argentino ante Argelia en el Mundial. El estreno de la Scaloneta es el plato fuerte de la primera fecha

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

12 de junio 2026 · 21:49hs
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Escala en San Pablo y en el aeropuerto se vive con pasión la Copa del Mundo. Pronto llegará el turno del debut de Argentina.

Escala en San Pablo y en el aeropuerto se vive con pasión la Copa del Mundo. Pronto llegará el turno del debut de Argentina.

El Mundial 2026 ya está en marcha. Ya cantó Shakira, ya sonó Maná, también el ritmo de Los Ángeles Azules se expandió a cada rincón del planeta, incluso los goles llegaron rápido con la primera victoria de México en el Azteca. Pero la gran expectativa de la primera fecha tiene un protagonista excluyente: Lionel Messi, el rosarino que será récord con seis mundiales y, además, con la Scaloneta lista para defender el reinado.

Los enviados de La Capital ya apuntaron el GPS rumbo a la Ciudad Luz del Mundial: Kansas City, en el corazón de los Estados Unidos. Allí, el próximo martes, a las 22, será el primer plato fuerte de la primera jornada, porque saltará a la cancha el campeón vigente en su camino a revalidar la corona y con el rosarino y argentino más famoso del mundo como líder de la cruzada.

El rey Lionel jugará su sexta Copa del Mundo, marcando un nuevo récord, corriendo otra vez el límite de los que hicieron todos los mortales en la historia del fútbol. También lo hacen Ronaldo y Ochoa, pero sin ser campeones. Será otro pequeño paso para el crack rosarino, pero un gran salto para la humanidad.

>> Leer más: Canadá pudo al fin sumar un punto en un Mundial, en su tercera participación en campeonatos mundiales

Hacia Estados Unidos

Hacia allí, a Kansas, se dirigen los hinchas argentinos para ver el último show del diez. Y los aviones despegan cargados de ilusión y camisetas albicelestes desde todas las latitudes del Globo.

Entre los que viajeros están los periodistas Hernán Cabrera, Yoana Don y Lucas Vitantonio, enviados de La Capital, para tener ojos y corazón rosarino en la Copa del Mundo.

Una de las escalas del vuelo desde Rosario fue San Pablo, una de las ciudades más futboleras del mundo, por lo que el aeropuerto está en modo Mundial. En la tarde del viernes, los televisores replicaron el empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia en la apertura de otro de los países anfitriones.

>> Leer más: Un futbolista acusado de siete violaciones no podrá entrar a Canadá y se perderá el debut en el Mundial

Qué pasa en Brasil

En Brasil, la ilusión está renovada por el regreso del astro Neymar, el último gran ídolo futbolero brasileño, en un país que desde Pelé hasta acá tuvo a enormes jugadores que dejaron su huella de talento en la bitácora del juego bonito.

Mientras, en Kansas, Scaloni ajusta los detalles del equipo en la base de operaciones albiceleste, donde cuida cada detalle para evitar sorpresas como ocurrió en el estreno de Qatar 2022, dónde la película terminó de la mejor manera, aunque en el primer episodio hubo un tropezón ante Arabia Saudita.

>> Leer más: Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este sábado 13 de junio

El mapa de aviones del mundo tiene a la pista de Kansas como un destino de alto tránsito. El DT Scaloni y sus muchachos son los grandes convocantes del Mundial. La cuenta regresiva al debut del martes ya comenzó. Argelia, que comparte las primeras cuatro letras con Argentina, es el primer peldaño de otra escalera a la gloria.

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